Харьковскому «Политехнику» еще учиться и учиться

Харьковский «Политехник», дебютант элиты, начинает заключительную треть регулярного чемпионата, находясь на последнем 11-м месте. Пока подопечным Валентина Кулибабы не удалось после многолетних выступлений в высшей лиге, где они пребывали на передовых ролях, адаптироваться в самом главном дивизионе отечественного баскетбола. Ведь класс игроков клубов Суперлиги, где «первую скрипку» играют, как правило, легионеры из «баскетбольных» держав – США, Сербии, Хорватии и других, значительно превышает уровень мастерства баскетболистов из второго по рангу дивизиона, где доминируют студенческие коллективы. В Суперлиге нужно всё делать быстрее и решительнее, а промахи мимо кольца обходятся в итоге гораздо дороже – новых шансов на атаку в достаточном количестве соперник может просто не предоставить.
Для «Политехника» первые два круга стали «часом ученичества», тем более выступают за команду доморощенные игроки – студенты НТУ «ХПИ». Уже по ходу чемпионата Валентин Кулибаба, который в предсезонном интервью «Вечернему Харькову»
выражал твердую позицию отказа от привлечения легионеров, уже по ходу турнира включил в команду двух выпускников американских колледжей Джареда Столикера и Майкла Беста. Пока оба легионера ещё не раскрыли до конца свой потенциал (а Бест, к тому же, не участвовал в декабрьских матчах из-за болезни). Зато стараются молодые баскетболисты второй пятерки, стремящиеся доказать наставнику, что в состав их включили не случайно. Кстати, именно молодежь сумела выиграть заключительную четвертую четверть в недавнем домашнем матче с кременчугским «Кремнем», хотя спасти матч политехникам это и не позволило. И победа на своей площадке над «Черкаськими Мавпами» пока так и остаётся единственной для харьковчан в нынешнем чемпионате.
Бессменный капитан и играющий тренер нашей команды Тимур Арабаджи, после декабрьского домашнего матча с «Химиком», в котором он из-за дисквалификации Валентина Кулибабы исполнял обязанности главного тренера, на пресс-конференции отметил, что главная задача «Политехника» на третий круг и на весь нынешний сезон – почувствовать самих себя и найти свою игру. Так что хотя теоретические шансы на попадание в восьмерку, которая затем на стадии «плей-офф» разыграет медали, у харьковчан еще сохраняются, надежд на такой рывок очень мало.
А календарь матчей «Политехника» в третьем круге таков: 15.01 – «Кремень» (Кременчуг) – в гостях, 28.01 – «БИПА» (Одесса) – дома, 30.01 – «Химик» (Южный) – дома, 9.02 – «Волыньбаскет» (Луцк) – в гостях, 17.02 – «Кривбасс» (Кривой Рог) – в гостях, 19.02 – МБК «Николаев» – в гостях, 3.03 – «Будівельник» (Киев) – дома, 5.03 – «Черкаські Мавпи» – дома, 17.03 – «Днепр» (Днепропетровск) – в гостях, 19.03 – БК «Запорожье-ZOG» – в гостях.