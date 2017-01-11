Харьковскому «Политехнику» еще учиться и учиться 11 января 2017 г. автор: Олег Столбецов 0 0

14 января матчами «Будівельник» (Киев) – «Черкаські Мавпи» и «Химик» (Южный) – «БИПА» (Одесса) стартует третий круг чемпионата Украины в мужской Суперлиге по баскетболу.