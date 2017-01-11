«Теория большого взрыва» оказалась на грани закрытия
11 января 2017 г.
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11 января 2017 г.
По словам исполнительного продюсера компании CBS Entertainment Гленна Геллера, договоренности с исполнителями главных ролей еще не достигнуты, а текущие контракты подходят к концу. «Переговоры продолжаются. Они трудные, но вроде как это нормально. Мы настроены с осторожным оптимизмом», — уточнил Геллер.
12-й из 24 эпизодов десятого сезона сериала вышел в эфир 5 января. Предыдущие договоры были заключены три года назад после завершения седьмого сезона и касались продления ситкома до десятого включительно. Сейчас актеры просят существенного повышения гонораров.
На данный момент «Теория большого взрыва» — один из самых популярных ситкомов. В 2014 году три главных актера добились гонораров в миллион долларов за получасовую серию.
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