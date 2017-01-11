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Названа дата начала съемок последнего сезона «Игры престолов»

Названа дата начала съемок последнего сезона «Игры престолов»
Съемки восьмого, заключительного сезона фэнтези-сериала «Игра престолов» начнутся в сентябре.

Об этом рассказал британский актер Лиам Каннингем, исполняющий в проекте роль Давоса Сиворта.

«Мы все еще снимаем седьмой сезон, и это продлится до начала следующего месяца. А затем в сентябре мы приступаем к финальным сериям», — заявил Каннингем. Он уточнил, что в последнем сезоне, который появится на экранах в 2018 году, будет всего шесть эпизодов.

«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу десять номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг американского фантаста Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

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