Спорт

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Почти два десятка стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований

Почти два десятка стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований
Входящие в Ассоциацию национальных антидопинговых организаций 19 национальных антидопинговых организаций потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну права проведения международных турниров.
Об этом в Twitter сообщил журналист Службы BBC Дэн Роан. Он также разместил текст документа, передает 112 Украина.

«В свете второго доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена лидеры группы NADO требуют отстранить все российские спортивные организации от участия во всех международных соревнованиях, а всем атлетам дать пройти единый процесс проверки на допинг, чтобы они могли получить возможность выступать под нейтральным флагом, пока не будет достигнут прогресс в (антидопинговой) реформе»,— говорится в заявлении Ассоциации.

Среди стран, которые поддержали обращение: Австрия, Бельгия, Канада, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Япония, Нидерланды, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция, Швейцария и США.

Напомним, согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря 2016 года, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.

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