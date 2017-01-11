Общество

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Дело о Безлюдовском пляже вернули в суд

Дело о Безлюдовском пляже вернули в суд
Харьковская местная прокуратура №6 направила в хозяйственный суд области ходатайство, в котором просит возобносить дело о запрете эксплуатации незаконных строений на Безлюдовском водохранилище.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, чтобы узаконить право собственности на постройки на спорном земельном участке, ООО обратилось в суд. Суды первых инстанций заняли позицию арендатора. Однако Высший хозяйственный суд Украины отменил решение хозяйственного суда области. После этого решения стало возможным возобновить рассмотрение дела.

Общая площадь лесного и водного фонда, арендуемого обществом для создания зоны отдыха, составялет 81,46 га. Из них более 70 га водоема, более 1 га леса и около 10 га - пески.

Напомним, подозреваемый в недобросовестности арендатор – одно из хозяйственных обществ, которое работает в области культурно-оздоровительных и спортивных услуг. Землями пользуется с 2001 года. После окончания договоров аренды в 2011 году предприятие около пяти лет продолжало пользоватся землей. Продлить договоры аренды ООО решило в 2016 году. Для этого оно обратилось в суд.

Суд первой инстанции встал на сторону общества. Прокуратура обратилась в апелляцию и апелляционный хозяйственный суд отказал ООО в продлении договора аренды земель. Летом 2016 г. Харьковская местная прокуратура №6 направила в хозяйственный суд области иски об освобождении самозахватов леса с пляжем и запрета эксплуатации зданий, расположенных на этих участках.

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