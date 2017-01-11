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Харьковчане выиграли турнир по водному поло

Харьковчане выиграли турнир по водному поло
Соревнования Dnipro Cap проходили с 5 по 10 января в городе Каменское Днепропетровской области.
В турнире приняли участие 11 команд из Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей, которые разыграли медали в двух возрастных категориях – среди юношей 2003 и 2005 годов рождения и младше.

В старшей возрастной категории харьковчане завоевали «золото» и «серебро». Золотые награды достались команде «Харьков-1» СДЮСШОР Яны Клочковой, которые выиграли все матчи, а в финале со счетом 14:5 (5:2, 3:1, 2:0, 4:2) обыграли своих же из команды «Персей Харьков-1», которая также представляла харьковскую СДЮСШОР Яны Клочковой.

Третье место в этой возрастной категории заняла команда ДЮСШ «Одесса-1».

В возрастной категории 2005 года рождения и моложе «золото» завоевала команда «Персей Харьков-2», которая в финале со счетом 9:8 (2:1, 2:4, 2:1,3:2) обыграла команду СДЮСШОР ДНУ «Днепр-2».

Третье место в этой возрастной категории на турнире заняла харьковская команда «Овис Харьков-2». В бронзовом финале она со счетом 11:2 (7:0, 2:0, 0:1, 2:1) обыграла команду «Харьков-2» СДЮСШОР Яны Клочковой.

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