Общество

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В Харьковской области появилась социальная карта региона

В Харьковской области появилась социальная карта региона
Карту дополняет брошюра с контактами всех организаций и учреждений соцсферы Харьковской области.
Об этом сообщил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага. По его информации, печатная продукция была разработана специалистами департамента и Харьковского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи в рамках Комплексной программы социальной защиты населения области. При создании карты учитывали опыт европейских стран. Теперь и работникам сферы, и жителям области будет легче ориентироваться в мире социальных услуг.

– Социальная карта области была издана впервые, – подчеркивает Юрий Шпарага. – Здесь обозначено местоположение основных учреждений соцсферы региона. Каждое направление выделено своим цветом: департаменты и управления социальной защиты населения, управления Пенсионного фонда, центры занятости, службы по делам детей, интернатные заведения и так далее. Также даны телефоны «горячих линий» и перечень областных учреждений соцзащиты с телефонами и адресами.

Дополняющая карту брошюра содержит не только необходимые данные организаций и учреждений, но также и полезную правовую и законодательную информацию. Тираж брошюры – 5 тыс. экземпляров. Печатная продукция будет распространяться в учреждениях социальной защиты населения и офисах партнеров – общественных и волонтерских организаций.

– Такая печатная продукция поможет гражданам найти адреса необходимых организаций, а также знать, какие виды услуг здесь оказывают. Со временем планируем совершенствовать карту, – рассказывает Юрий Шпарага.

В Харькове открыли Центр помощи участникам АТО


Сейчас в печати находится очередной тираж брошюры для ветеранов АТО. Информационное издание впервые вышло в Харьковской области в 2014 году. Как рассказала директор Харьковского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Елена Хватинец, в этом году информацию в издании очередной раз обновили.

– В издании есть вся информация о льготах для участников АТО, изменениях в законодательстве, необходимые контакты, – уточнила Елена Хватинец. – Также хочу отметить еще одно наше совместное издание, которое выходило в 2015 и 2016 годах – «Государственная поддержка семей с детьми». Скоро выйдет обновленная версия. Здесь также указана необходимая информация – какие существуют виды услуг и пособий для семьи с ребенком.

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