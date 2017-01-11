Голливудская Гильдия продюсеров объявила номинантов на свои премии

Как сообщает Variety, на звание лучшего фильма претендует 10 фильмов.
Сколько фильмов будет претендовать на звание лучшего фильма по версии Американской киноакадемии, станет известно 24 января, когда будут объявлены номинанты. В 2011 году "Оскары" перешли на гибкий принцип выдвижения фильмов в главной номинации: количество номинантов может быть разным из года в год.
Как правило, номинанты в категории "Лучший фильм" на "Оскарах" и у Продюсерской гильдии совпадают. Как сообщает сайт Gold Derby, за последние 7 лет гильдия предсказала 54 из 63 номинантов на "Оскар".
Так, в категории "Лучший фильм" Гильдия выдвинула: "Ла Ла Лэнд", "Лунный свет", "Дэдпул", "По соображениям совести", "Ограды", "Скрытые фигуры", "Манчестер у моря", "Лев", "Прибытие" и "Любой ценой". При этом без номинации остался новый фильм Мартина Скорсезе "Молчание", который вышел в американский прокат под Рождество (в украинский прокат картина выходит 19 января).
Вместе с "Молчанием", без номинации остались фильмы "Джеки", "Ночные животные" и "Женщины ХХ века". Победители станут известны 28 января.
Своих номинантов объявили и гильдии сценаристов и актеров. Их номинации также часто предвосхищают "оскаровские".
В категории "Лучший оригинальный сценарий" выдвинули сценарии к фильмам "Любой ценой", "Ла Ла Лэнд", "Лавинг", "Манчестер у моря" и "Лунный свет". На звание лучшего адаптированного сценария претендуют "Дэдпул", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Ночные животные" и "Ограды". Победителей объявят 19 февраля.
На получение награды от профессиональной гильдии за лучшую мужскую роль выдвинуты такие кандидаты: Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла Ла Лэнд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Дензел Вашингтон ("Ограды").
Претедентки на звание лучшей актрисы: Эми Адамс ("Прибытие"), Мэрил Стрип ("Флоранс Фостер Дженкинс"), Натали Портман ("Джеки"), Эмили Блант ("Девушка в поезде") и Эмма Стоун ("Ла Ла Лэнд"). Победители и победительницы станут известны 29 января.
Напомним, 10 января объявили номинантов на призы Британской киноакадемии
(BAFTA).