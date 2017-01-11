На харьковские улицы вышли новые снегоочистители

Как сообщил сегодня, 11 января, главный инженер КП «Харьковблагоустройство» Андрей Ворвуль, один ротор заменяет работу 30 дворников. В 2016 году закупили 38 роторов. Машина загребает снег и через трубу выбрасывает на обочину. За ней идет рабочий с мотоблоком со щеточным оборудованием.
«На праздники был сильный снегопад, в городе работало 1,5 тысячи дворников. Сейчас мы подчищаем тротуары, внутриквартальные дороги возле домов, скверов, детских площадок, обеспечиваем проезд во дворы. Одной щеткой сложно очистить тротуары от снега, поэтому закупили роторы», - сообщил Андрей Ворвуль.
В этом году в планах закупить еще 16 таких снегоочистителей. Всего на балансе предприятия 31 трактор и 78 мотоблоков со щетками, передает сайт Харьковского горсовета
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Как сообщил главный инженер, техника работает по всему городу. Также дворники скалывают лед, убирают снег, посыпают тротуары песком и солью.