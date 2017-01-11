Украина

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Офицеров запаса пока не будут призывать в армию

Офицеров запаса пока не будут призывать в армию
Офицеров запаса пока не будут призывать на службу в Вооруженные силы Украины.
"Решение о призыве еще не принято", - сообщил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марко Андрусяк.

Генштаб объясняет, что законом вводится в особый период такой вид военной службы, как военная служба по призыву лиц офицерского состава сроком на 18 месяцев. Однако законодательство предусматривает такой призыв в случае необходимости по приказу Министра обороны.

К такой службе призываются, как сообщалось ранее, офицеры запаса до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, сдавшие установленные экзамены, имеющие высшее образование с образовательной степенью не ниже бакалавра и которым присвоено соответствующее звание офицера.

В случае, если такой призыв объявят, офицеры запаса будут проходить обязательную подготовку на курсах при высших военных учебных заведениях. Эти курсы уже будут готовы с февраля 2017, подготовка продлится до трех месяцев. После окончания курсов подготовки офицеров, их будут распределять по частям, кроме зоны АТО. На Донетчине и Луганщине призванные офицеры будут служить только добровольно, или после заключения контракта о прохождении военной службы.

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