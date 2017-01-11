Украина

  • 70
    •  / 

Кабмин разрешил бизнесу вносить правки в таможенные декларации

Кабмин разрешил бизнесу вносить правки в таможенные декларации
Кабинет министров Украины разрешил предпринимателям вносить коррективы в таможенные декларации. Такое решение было принято сегодня, 11 января, на заседании правительства.
Представляя проект постановления о внесении изменений в положение о таможенных декларациях, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что документ призван решить три вопроса.

"Первое - это возложить обязанность на таможню вносить изменения в таможенные декларации, если решение таможни отменено. Есть ситуации, когда суд отменяет решения таможни, например, об определении таможенной стоимости, и при этом требует от субъекта предпринимательской деятельности вносить изменения в декларации. Сейчас предлагается, что если есть решение суда, то это обязана сделать сама таможня", - заявил Данилюк.

"Следующее - это дать право бизнесу корректировать таможенные декларации в связи с соблюдением правил трансфертного ценообразования. Как вы знаете, мы расширяем практику применения трансфертного ценообразования, у многих представителей бизнеса есть определенная специфика, и им нужно в конце года менять декларации. Сейчас мы предоставляем такую возможность", - добавил он.

По словам Данилюка, третья особенность документа: дать бизнесу возможность подавать не одну дополнительную декларацию, а несколько дополнительных деклараций, что позволяет реализовывать импортированные продукты маленькими порциями.

"Это повысит конкуренцию, в частности, на рынке газа", - отметил министр финансов.

Данилюк также отметил, что проект постановления согласован Министерством экономического развития и торговли, учтены все замечания Министерства юстиции, Государственной фискальной службы и предпринимателей. Также, подчеркнул министр, такое нововведение поддерживают представители бизнеса.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей11 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2872.83 грн
100 USD 2718.68 грн
10 RUB 4.5347 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи