Кабмин разрешил бизнесу вносить правки в таможенные декларации

Кабинет министров Украины разрешил предпринимателям вносить коррективы в таможенные декларации. Такое решение было принято сегодня, 11 января, на заседании правительства.

Представляя проект постановления о внесении изменений в положение о таможенных декларациях, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что документ призван решить три вопроса."Первое - это возложить обязанность на таможню вносить изменения в таможенные декларации, если решение таможни отменено. Есть ситуации, когда суд отменяет решения таможни, например, об определении таможенной стоимости, и при этом требует от субъекта предпринимательской деятельности вносить изменения в декларации. Сейчас предлагается, что если есть решение суда, то это обязана сделать сама таможня", - заявил Данилюк."Следующее - это дать право бизнесу корректировать таможенные декларации в связи с соблюдением правил трансфертного ценообразования. Как вы знаете, мы расширяем практику применения трансфертного ценообразования, у многих представителей бизнеса есть определенная специфика, и им нужно в конце года менять декларации. Сейчас мы предоставляем такую возможность", - добавил он.По словам Данилюка, третья особенность документа: дать бизнесу возможность подавать не одну дополнительную декларацию, а несколько дополнительных деклараций, что позволяет реализовывать импортированные продукты маленькими порциями."Это повысит конкуренцию, в частности, на рынке газа", - отметил министр финансов.Данилюк также отметил, что проект постановления согласован Министерством экономического развития и торговли, учтены все замечания Министерства юстиции, Государственной фискальной службы и предпринимателей. Также, подчеркнул министр, такое нововведение поддерживают представители бизнеса.