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Креативно: фискальная служба назвала самые изощренные способы провоза контрабанды

Креативно: фискальная служба назвала самые изощренные способы провоза контрабанды
Государственная фискальная служба рассказала о пяти самых «креативных» случаях нарушения таможенных правил с целью провоза наркотиков и контрабанды через таможенную границу Украины.
Согласно сообщению на сайте ГФС, одним из лидеров по выявлению нестандартных нарушений таможенных правил при перемещении товаров через таможенную границу Украины является Харьковская таможня, на которой были зафиксированы все пять случаев нарушения.

В частности, на таможенном посту «Харьков-пассажирский» во время проведения контроля таможенники обнаружили «особые пирожки». Один из пассажиров поезда спрятал в пирожках наркотическое вещество. Более того, для отвода глаз он открыто выложил пирожки на столе в купе вперемешку с обычными булками с сосисками. Однако служебная собака отреагировала на пирожки, и когда их надломили, то в некоторых из них обнаружили коноплю.

В другом случае таможенники выявили у злоумышленника фломастеры со свертком из листьев конопли, в футляре для мобильного телефона обнаружили сигарету-самокрутку с коноплей, а в полости для батарейки тримера для стрижки волос – пластиковый тубус с маслом конопли и самой коноплей.

В качестве третьего примера ГФС рассказывает об «изобретательной» украинке, которая спрятала 740 тыс. грн и почти 300 пластиковых банковских карт на разные фамилии среди пачек с мукой, крахмалом, овсяными хлопьями и сахаром. Контрабанда была обнаружена сотрудниками таможенного поста «Чугуновка» во время таможенного досмотра микроавтобуса.

Кроме того, таможенники пункта пропуска «Гоптовка» пресекли попытку провезти наркотические вещества в подушке и электронной сигарете в автомобиле, направлявшемся в Россию. А таможенники поста «Харьков-пассажирский» в мягких детских игрушках, принадлежавших гражданину Армении, выявили 12 баночек несертифицированного химического препарата «Метальдегид».

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