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Может ли мать ребенка-инвалида выйти на досрочную пенсию

Может ли мать ребенка-инвалида выйти на досрочную пенсию
На каких условиях может выйти на пенсию мать, воспитывающая ребенка-инвалида, и какие документы для этого нужны?
Нина
Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, матери инвалидов с детства, воспитавшие их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Для назначения пенсии женщина должна предоставить в управление Пенсионного фонда Украины свидетельство о рождении или паспорт ребенка. Для подтверждения того, что ребенок был признан инвалидом с детства или ребенком-инвалидом, предоставляется выписка из акта освидетельствования в МСЭК, медицинское заключение учреждения здравоохранения, удостоверение получателя помощи, справка органа, назначающего помощь, о периоде назначения помощи.

В случае, если ребенок был признан ребенком-инвалидом после достижения шестилетнего возраста, предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что он имел медицинские показания для признания его ребенком-инвалидом до достижения шестилетнего возраста, или заключение МСЭК о времени наступления инвалидности.

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