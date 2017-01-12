Новогодние «каникулы» расслабили водителей

Буквально на этой неделе под колеса любителя принять на грудь попала женщина с годовалым ребенком.Только в ночь с 31 декабря на 1 января было составлено 26 проколов в отношении таких водителей, в ночь с 10 на 11 января (вроде бы и не совсем праздничную) – 10.– Около двух часов ночи 6 января на перекрестке проспекта Героев Сталинграда и улицы Морозова нетрезвый харьковчанин на «Жигулях» протаранил даже патрульное авто. Пьяными оказались и водитель, и пассажир ВАЗа, – говорит начальник пресс-центра Управления патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова.Вовсе вопиющий случай произошел 9 января – на ул. Большой Кольцевой среди бела дня Ford Scorpio сбил женщину с коляской и подростка.– С многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга пострадавшие оказались на больничной койке. Медицинские экспертизы подтвердили, что 43-летний водитель сел за руль пьяным. В крови мужчины обнаружили 1,22 промилле алкоголя, – говорит Ярослава Борисова.Даже за рулем такси попадаются изрядно принявшие на грудь.– 5 января около часа ночи во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль одной из служб такси, который двигался по Клочковскому спуску в сторону Нового моста без включенного ближнего света фар. Во время проверки документов патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения — красные глаза, характерный запах. Медосвидетельствование показало в его крови 1,23 промилле алкоголя, что в шесть раз превышает допустимую норму, – отмечает Ярослава Борисова. – При этом пьяный таксист вез двух пассажиров – молодую пару!Однако выявлять нетрезвых водителей сложно, поскольку, согласно Закону Украины «О Нацполиции», инспекторы не могут останавливать автомобиль без явного нарушения правил дорожного движения, что расслабляет автолюбителей.– Водитель должен либо проехать на красный свет, либо припарковаться в неустановленном месте, не пропустить пешехода, попасть в ДТП и т. д. – только тогда мы его можем остановить, – поясняет Ярослава Борисова. – Поэтому и о каких-то рейдах по выявлению пьяных за рулем речи быть не может.А посему с выпивохами патрульные борются профилактическими беседами, проводя их среди студентов и таксистов, а также среди свидетелей, оказавшихся на месте ДТП.– При оформлении ДТП патрульный останавливает других водителей, привлекая их в качестве свидетелей. Это тоже является своего рода профилактикой, – считает Ярослава Борисова. – Кстати, порой среди них тоже оказываются нетрезвые. Раньше такое случалось часто, но в последнее время это единичные случаи.Напомним, согласно статье 130 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях», если водитель первый раз был пойман в нетрезвом состоянии за рулем – ему грозит штраф в размере 10200 гривен и лишение водительских прав сроком на год. Если повторно – штраф увеличивается вдвое, и прав он лишается на более длительный срок.К слову, усиленный режим патрулирования харьковских улиц продлится до 20 января. В этот период дежурить будет не один батальон в 250 человек, а два – в 500 человек.