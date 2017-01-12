Новогодние «каникулы» расслабили водителей

Буквально на этой неделе под колеса любителя принять на грудь попала женщина с годовалым ребенком.
Только в ночь с 31 декабря на 1 января было составлено 26 проколов в отношении таких водителей, в ночь с 10 на 11 января (вроде бы и не совсем праздничную) – 10.
– Около двух часов ночи 6 января на перекрестке проспекта Героев Сталинграда и улицы Морозова нетрезвый харьковчанин на «Жигулях» протаранил даже патрульное авто. Пьяными оказались и водитель, и пассажир ВАЗа, – говорит начальник пресс-центра Управления патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова.
Вовсе вопиющий случай произошел 9 января – на ул. Большой Кольцевой среди бела дня Ford Scorpio сбил женщину с коляской и подростка.
– С многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга пострадавшие оказались на больничной койке. Медицинские экспертизы подтвердили, что 43-летний водитель сел за руль пьяным. В крови мужчины обнаружили 1,22 промилле алкоголя, – говорит Ярослава Борисова.
Даже за рулем такси попадаются изрядно принявшие на грудь.
– 5 января около часа ночи во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль одной из служб такси, который двигался по Клочковскому спуску в сторону Нового моста без включенного ближнего света фар. Во время проверки документов патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения — красные глаза, характерный запах. Медосвидетельствование показало в его крови 1,23 промилле алкоголя, что в шесть раз превышает допустимую норму, – отмечает Ярослава Борисова. – При этом пьяный таксист вез двух пассажиров – молодую пару!
Однако выявлять нетрезвых водителей сложно, поскольку, согласно Закону Украины «О Нацполиции», инспекторы не могут останавливать автомобиль без явного нарушения правил дорожного движения, что расслабляет автолюбителей.
– Водитель должен либо проехать на красный свет, либо припарковаться в неустановленном месте, не пропустить пешехода, попасть в ДТП и т. д. – только тогда мы его можем остановить, – поясняет Ярослава Борисова. – Поэтому и о каких-то рейдах по выявлению пьяных за рулем речи быть не может.
А посему с выпивохами патрульные борются профилактическими беседами, проводя их среди студентов и таксистов, а также среди свидетелей, оказавшихся на месте ДТП.
– При оформлении ДТП патрульный останавливает других водителей, привлекая их в качестве свидетелей. Это тоже является своего рода профилактикой, – считает Ярослава Борисова. – Кстати, порой среди них тоже оказываются нетрезвые. Раньше такое случалось часто, но в последнее время это единичные случаи.
Напомним, согласно статье 130 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях», если водитель первый раз был пойман в нетрезвом состоянии за рулем – ему грозит штраф в размере 10200 гривен и лишение водительских прав сроком на год. Если повторно – штраф увеличивается вдвое, и прав он лишается на более длительный срок.
К слову, усиленный режим патрулирования харьковских улиц продлится до 20 января. В этот период дежурить будет не один батальон в 250 человек, а два – в 500 человек.