Изношенные купюры на сдачу не годятся

Харьковчанам нередко приходится сталкиваться с тем, что продавцы или кассиры в магазинах отказываются принимать в качестве оплаты надорванные или затертые гривны. Зато активно пытаются их всучить покупателю на сдачу.— Недавно покупала хлеб в переходе метро. Продавец дала мне на сдачу рваную и заклеенную скотчем пятигривневую купюру. Я попросила поменять банкноту, поскольку продавцы такие деньги брать отказываются, даже автоматы по выдаче билетов в метро такие гривны «выплевывают». Однако она мне отказала — мол, другой купюры у нее нет, — рассказывает харьковчанка Ирина.Разъяснения дали в Национальном банке Украины.— Учреждения торговли и сферы услуг обязаны принимать без ограничений в качестве оплаты за товары или услуги изношенные банкноты гривен всех номиналов, если они не вызывают сомнений в их подлинности и платежности. При этом учреждения обязаны не выдавать полученные от покупателей изношенные банкноты, а сдавать вместе с выручкой в банк, — говорится в сообщении НБУ на Facebook.В НБУ уточнили, что изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные края или углы, а также склеенные купюры.Также в НБУ напомнили, что банки обязаны бесплатно и без каких-либо ограничений обменивать гражданам испорченные банкноты на пригодные.