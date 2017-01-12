Экономика

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Изношенные купюры на сдачу не годятся

фото: Дмитрий Колоней

Изношенные купюры на сдачу не годятся
Изношенные купюры на сдачу не годятся Продавец обязан принять от покупателя изношенную банкноту, а вот выдать ее на сдачу не может, предупреждают в НБУ.
Харьковчанам нередко приходится сталкиваться с тем, что продавцы или кассиры в магазинах отказываются принимать в качестве оплаты надорванные или затертые гривны. Зато активно пытаются их всучить покупателю на сдачу. 

— Недавно покупала хлеб в переходе метро. Продавец дала мне на сдачу рваную и заклеенную скотчем пятигривневую купюру. Я попросила поменять банкноту, поскольку продавцы такие деньги брать отказываются, даже автоматы по выдаче билетов в метро такие гривны «выплевывают». Однако она мне отказала — мол, другой купюры у нее нет, — рассказывает харьковчанка Ирина.

Разъяснения дали в Национальном банке Украины.

— Учреждения торговли и сферы услуг обязаны принимать без ограничений в качестве оплаты за товары или услуги изношенные банкноты гривен всех номиналов, если они не вызывают сомнений в их подлинности и платежности. При этом учреждения обязаны не выдавать полученные от покупателей изношенные банкноты, а сдавать вместе с выручкой в банк, — говорится в сообщении НБУ на Facebook.

В НБУ уточнили, что изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные края или углы, а также склеенные купюры.

Также в НБУ напомнили, что банки обязаны бесплатно и без каких-либо ограничений обменивать гражданам испорченные банкноты на пригодные.

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