Харьковчане просят заменить двери в метро

Харьковчане жалуются, что сложно справляться с такими тяжелыми конструкциями, особенно пожилым и детям.Пожалуй, не найдется такого горожанина, который хоть раз в сердцах не прошелся по поводу недружелюбных стеклянных дверей, через которые пассажиры подземки попадают в вестибюль станций метрополитена и выходят обратно.– На станции метро «Киевская», например, справиться с этими дверями вообще невозможно, особенно если идешь с ребенком, – сетует харьковчанка Татьяна. – Открываются очень туго, а чтобы придержать, дабы они не убили идущего следом человека, нужно обладать недюжинной силой. А ведь там большой поток мам с детьми, поскольку рядом детская поликлиника.На эту проблему горожане пожаловались харьковскому мэру, разместив на сайте горсовета соответствующую петицию.– Прошу проголосовать за то, чтобы стеклянные двери в метро либо убрали, либо поменяли на другие (более удобные), либо сделали их не такими тугими! – пишет автор петиции Виктория Левина. – Сколько травм из-за них! Пожилые люди, дети и девушки, например, вообще не в силах их открыть, а если с сумками идти, так вообще можно в метро остаться.Когда верстался номер, петиция набрала уже 136 голосов.Между тем, по словам директора КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» Натальи Линник, недружелюбные двери в метро нужно просто отрегулировать.– Это специальная конструкция дверей, разработанная еще в советские времена «Мосгипротрансом», который является автором развития метрополитена в СССР, и предназначенная сугубо для дверей метрополитена. Она так и называется «двери типа метро». Они должны быть прозрачными, чтобы видеть движущихся людей. Открываются в обе стороны, что помогает быстро покинуть подземку в случае чрезвычайной ситуации, тогда как автомтика в любой момент может заклинить. Кроме того, обеспечивается вентиляция: двери хорошо реагируют на приток и отток воздуха, и случись, например, задымление на станции – весь грязный воздух быстро уйдет. А еще они обеспечивают энергосбережение, потому что помогают сохранять тепло на станциях зимой, а летом их можно просто снять, – описывает преимущества конструкции Наталья Линник. – Со временем эти двери, конечно, модернизировались, но незначительно. Например, по качеству стекла или механизму, оставаясь типовыми. Метрополитену нужно всего лишь их отрегулировать – и они будут нормально открываться.Кстати на всем постсоветском пространстве в метрополитенах установлены именно такие двери.– И в Киеве, и в Днепре, и в Москве, и в Питере, – припомнил любитель попутешествовать харьковчанин Олег.Да и во многих зарубежных странах тоже применяется именно эта конструкция дверей.– Я была в Варшаве, Стамбуле – там в метро точно такие же двери, – говорит Наталья Линник.