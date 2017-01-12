Жилье для переселенцев необходимо «легализовать»

В Харьковской области за счет правительства Германии идет строительство социального жилья для переселенцев.

Немцы инвестируют десятки миллионов

В 2016 году Украинский фонд социальных инвестиций потратил в Харьковской области 9,63 млн грн. на реализацию проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры, УФСИ V». В целом, УФСИ инвестировал в три восточно-украинские области — Харьковскую, Запорожскую и Днепропетровскую — 25,59 млн грн.

Однако из-за отсутствия четких нормативов не факт, что эти общежития будут использованы по назначению.Из-за близости к зоне боевых действий Харьковская область начиная с 2014 года приняла едва ли не самое большое количество переселенцев из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Поэтому регион попал в число приоритетных для реализации проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры, УФСИ V» (его реализует неприбыльная государственная организация «Украинский фонд социальных инвестиций» за средства правительства Германии через немецкий государственный банк KFW) для поддержки и социальной интеграции временно перемещенных лиц).— Харьковская область занимает особое место на карте наших объектов, — говорит исполнительный директор УФСИ Виктор Мирошниченко. — Вместе с немецкими партнерами мы выбрали здесь максимальное количество объектов для инвестирования: 13. Среди них — шесть помещений, которые после капитальной реконструкции будут превращены в социальные общежития для людей, оказавшихся без крыши над головой. В них после окончания работ смогут поселиться почти 450 человек.По его словам, кроме предоставления жилья в рамках проекта проводится и модернизация социальной инфраструктуры для переселенцев и местных жителей — школ, детсадов. Так в Лозовой будет открыто социальное общежитие и капитально отремонтирован местный детский садик — местные власти подали заявку на участие в проекте строительства социального жилья в 2015 году. Под общежитие выбрано временно пустующее одноэтажное здание бывшего неврологического отделения местной больницы, где в 2014 году обосновались первые переселенцы из Донецкой области. После реконструкции в социальном общежитии смогут разместиться 46 человек. Им предоставят в основном однокомнатные квартиры и несколько двухкомнатных.Кроме того, еще в пяти городах области заброшенные здания переоборудуют под социальное жилье для переселенцев, а также отремонтируют школы и детские садики: Богодухове, Золочеве, Краснограде, Изюме, Дергачах. В проект попал также Волчанский гериатрический пансионат.— Первые объекты будут сданы уже в нынешнем году, — говорит Виктор Мирошниченко.Однако в ходе реализации проекта возникла серьезная проблема, которую необходимо решить в кратчайшие сроки.— Дело в том, что нет четкого механизма, согласно которому построенное социальное жилье достанется именно переселенцам. Поскольку готовое общежитие передается на баланс громаде. А как распорядится им громада — зависит лишь от порядочности председателя, местных советов. Нет нормативных актов, которые регулировали бы расселение нуждающихся в социальные квартиры и общежития. И уже сегодня, на этапе строительства, мы понимаем: если проблему не решить, то некоторая часть жилья может быть использована не по назначению, — опасается Виктор Мирошниченко. — Поэтому на уровне государства нужно продумать четкий и прозрачный механизм защиты интересов этих людей.