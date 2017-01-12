Азовское море теряет рыбу

Еще недавно Азовское море превосходило в 6,5 раз по рыбопродуктивности Каспийское море. На сегодня украинские экологи утверждают, что ресурсы Азовского моря практически уничтожены.

Из 40 промысловых видов рыб для полноценного вылова осталось только три (тюлька, бычок и хамса), остальные вылавливаются в мизерном количестве, сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины. По данным Госэкоинспекции Минприроды Украины, за последнее десятилетие более чем в двадцать раз снизился объем вылова пиленгаса, в пять раз — судака, в семь — камбалы-калкан.— Но не все так плохо — свойство экосистемы к самовосстановлению еще не утрачено, поэтому необходимо срочно принимать жесткие меры в области охраны и воспроизводства рыбных запасов. Вернуть Азовскому морю бывший потенциал можно при одном условии — если закрыть промышленный вылов на пять лет. Причем жесткие меры нужно вводить как украинской, так и российской стороне, — уверен директор Национального природного ландшафтного парка «Меотида» Геннадий Молодан.В то же время глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков убежден, что прямого запрета для возрождения популяции рыб недостаточно. Необходима программа рационального и цивилизованного использования водных биоресурсов Азовского моря.— Если нужно уменьшить промышленный вылов каких-то видов рыбы, то в свою очередь надо перенаправить промысел на те виды, численность которых находятся в удовлетворительном состоянии. При этом не стоит ставить временных рамок для природы, за которые она должна возродиться. Пусть наука отслеживает динамику восстановления рыбных стай, — подчеркнул Александр Чистяков.