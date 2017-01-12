Бывшие милиционеры восстанавливаются в должности

Начальником Первомайского отдела полиции стал отслуживший в правоохранительной системе почти 30 лет Владимир Кагадий.

А кто-то перешел на другую сторону закона

По информации начальника ГУ НП в Харьковской области Анатолия Дмитриева, 11 января работники Управления угрозыска и КОРДА задержали группу разбойников , в составе которой были двое экс-милиционеров. Один из них уволился три года назад, второй не прошел аттестацию. Бандиты напали на предпринимателя, отобрали у него 10 тысяч долларов, 30 тысяч гривен, 4 тысячи евро и иномарку.

В прошлом году он не прошел аттестацию и был уволен из органов, но восстановился на работе через суд. Это не единичный случай в области.Отнюдь не все не прошедшие аттестацию милицейские чины, даже имея на руках положительное решение суда, продолжили работу в полиции.– Многие из бывших милиционеров, которые не прошли аттестацию, оспорили результаты в суде. Но, получив решение суда о восстановлении в должности, лишь часть из них осталась в полиции, – объясняет советник начальника ГУ НП в Харьковской области Александр Сирота. – Дело в том, что занять должность согласно новому штатному расписанию, которое было утверждено в конце прошло года, он может только после повторной аттестации и вердикта полицейской комиссии.По словам Александра Сироты, Владимир Кагадий в 2015-м занял должность начальника Харьковского отдела полиции, получил звание полковника, но в феврале 2016-го не прошел переаттестацию. Как следует из постановления Харьковского окружного административного суда от 2 декабря 2016 год, из 120 возможных баллов Владимир Кагадий набрал 47. На основании п. 5 ч. 1 ст. 77 Закона Украины «О Национальной полиции» 23 июня приказом ГУ НП в Харьковской области полковника уволили.Харьковский окружной административный суд рассмотрел иск Владимира Кагадия и обратил внимание на то, что аттестационная комиссия исследовала не только результаты тестирования, но и другие документы, в том числе декларацию о доходах, послужной список, информационную справку, вывод о результатах проверки достоверности сведений по Закону «Об очищении власти», информацию из открытых источников. По мнению суда, в этих документах нет подтверждений того, что «истец характеризуется негативно или имеет низкие показатели служебной деятельности». В итоге суд пришел к выводу, что решение аттестационной комиссии не отвечало критериям обоснованности, установленным п. 3 ч. 3 ст. 2 Кодекса административного судопроизводства Украины, а значит, «подлежит признанию противоправным и отмене», и постановил восстановить его на службе в полиции.На днях Владимира Кагадия представили в новой должности — начальника Первомайского отдела полиции.– Получив решение суда, Кагадий еще раз прошел аттестацию и подтвердил квалификацию, – уточнил Александр Сирота.А вот бывшему начальнику Змиевского отдела полиции Гарри Клерини продолжить службу было не суждено, хотя суд тоже восстановил его в должности.– Но он не прошел повторную аттестацию и полицейскую комиссию, – говорит Александр Сирота.