ДТП в Харькове: «Нам дали понять, что подозреваемого будут отмазывать»

Такое заявление сделал известный поэт Артем Полежака, чьи родные погибли в смертельном ДТП на Окружной дороге накануне Нового года.

Убегал от полицейских

«Я не пил!»

Благодаря поднятому шуму дело приобрело такой резонанс, что его пообещал взять под свой контроль сам генпрокурор Украины. Пока же подозреваемого взяли под стражу без права внесения залога.ДТП, в котором погибли брат и племянница поэта Артема Полежаки, случилось за несколько дней до Нового года. Вечером 27 декабря на Окружной дороге в Харькове в автомобиль ВАЗ-2102, в котором ехали родные Артема, врезался внедорожник Тойота Прадо. В результате столкновения 8-месячная племянница Яся умерла на месте, а 38-летний брат — архитектор Александр Полежака с женой Дианой в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.— Брат умер спустя сутки в реанимации, — говорит Артем Полежака. — Диана некоторое время после трагедии была в дезориентации, о смерти мужа и дочери узнала уже после похорон. Но сейчас уже пришла в чувство, кризис миновал.По данным полиции, 36-летний водитель внедорожника Павел Мороз на огромной скорости летел с места предыдущего ДТП. Перед смертельным столкновением он зацепил еще один автомобиль, пытаясь увильнуть от полицейских, выскочил на встречную полосу.— Скорость была превышена значительно, — констатирует старший инспектор ГУНП в Харьковской области Олег Никоненко. — По предварительным данным, водитель внедорожника был пьян.То, что подозреваемый в совершении ДТП Павел Мороз был под «мухой», подтверждают и патрульные.— От него разило алкоголем, и он еле держался на ногах. Даже не мог связно пояснить, что произошло, и с какой стороны он ехал, — говорит патрульный Алексей Набоков. — Инспекторам полиции он предлагал денежное вознаграждение, чтобы, как он выразился, — порешать дело.Несмотря на положительное заключение наркологической экспертизы о наличии алкоголя в крови водителя, на суде он категорически заявляет: не пил!— До того, как я сел за руль, не употреблял, — сказал Павел Мороз на заседании Харьковского районного суда, когда решался вопрос о мере пресечения в отношении его. — Выпил спиртное, которое лежало у меня на заднем сиденье, уже после того, как все произошло.По решению Харьковского районного суда водитель джипа Павел Мороз арестован без права внесения залога. Теперь он находится в СИЗО. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Статья предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.Между тем, родные и друзья погибшего Александра Полежаки боятся, что дело могут замять.— Мне поступают звонки. Дают понять, что большие дяди из Киева по максимуму будут его отмазывать, и что он может избежать наказания, — говорит Артем Полежака. – Когда я поместил информацию о смерти брата в «Фейсбуке», по странному стечению обстоятельств, была заблокирована моя страница. Я знаю, что такие аварии случается часто, но, к сожалению, только в единичных случаях виновные несут заслуженное наказание.Сейчас в соцсетях создана группа помощи семье Ярославы и Александра. Активисты и брат погибшего намерены добиваться, чтобы это дело «не замяли». Под личный контроль дело пообещал взять генпрокурор Юрий Луценко.— Артем, друг, прими мои соболезнования и мою помощь. Все указания обеспечить законное наказание — поставлены. Если нужна другая помощь — я рядом, — написал он на странице Артема Полежаки в «Фейсбуке».В прокуратуре области также обещают добиться справедливого решения по этому делу.— Досудебное разбирательство продолжается, — говорит пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик. — Давление на досудебное расследование никто не оказывает. Прокуратура будем настаивать на справедливом решении этого дела.По данным прокуратуры, подозреваемый — официально безработный. Что за влиятельные покровители нашлись у безработного владельца джипа, гоняющего по харьковским дорогам, пока остается загадкой.