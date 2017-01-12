Мошенники воспользовались национализацией «ПриватБанка»

Если вам звонят с предложением сделать перевод денег со счета «ПриватБанка» на новый, оформленный в «Ощадбанке», аргументируя это слиянием двух финучреждений, имейте в виду – это мошенники.

Едва Кабмин принял решение о национализации «ПриватБанка», как стали появляться публикации о возможном объединении национализированного «ПриватБанка» и государственного «Ощадбанка». Этим сразу воспользовались мошенники.– Мошенники звонят потенциальной жертве (не обязательно клиенту «ПриватБанка»), представляются работниками службы безопасности «Ощадбанка» и интересуются, не является ли он клиентом «Привата». Получив утвердительный ответ, сообщают, что в связи с объединением этих финучреждений необходимо срочно осуществить перевод денег со счета «Привата» на новый, оформленный в «Ощадбанке». Убеждают человека сообщить номер банковской карты, CVV код, пароль к Интернет-банкингу и другие данные. После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам. Либо же сообщают, что на номер мобильного телефона будет отправлено СМС-сообщение, с помощью которого будет осуществлен перевод средств с карты «Привата» на карту «Ощадбанка», или необходимо активировать карту «Ощадбанка». А эти СМС-сообщения – не что иное, как коды доступа к ресурсу «Приват 24», – предупреждает начальник регионального управления киберполиции по Харьковской, Полтавской и Сумской областям Валерий Береза.В пресс-службе «Приватбанка» подтвердили: случаи попыток мошеннического получения личных данных есть.– Кроме того, мошенники распространяют еще и информацию о якобы воровстве баз данных банка, чтобы вынудить клиентов «защититься» путем передачи номеров карт и других личных данных, – отмечает руководитель пресс-офиса «ПриватБанка» в Харьковской области Олег Калашников. – Вся информация в базе данных банка надежно защищена.Кстати, по словам Валерия Березы, подобным образом мошенники облапошивают и клиентов других банков.