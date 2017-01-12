Как бывшему военному перейти на пенсию по возрасту

В 1987 году в возрасте 33 лет мне назначена пенсия за выслугу лет как военнослужащему. После назначения пенсии я продолжал работать и приобрел еще 28 лет стажа. Имею ли я право перейти на пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и как определяется размер пенсии по возрасту?

Николай

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, статьей 5 Закона Украины от 09.04.1992 №2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» предусмотрено, что лицам, уволенным с военной службы, другим лицам, имеющим право на пенсию по данному Закону, и членам их семей может назначаться (по их желанию) пенсия на условиях и в порядке, предусмотренных Законом Украины от 09.07.2003 №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».Согласно части 3 статьи 45 Закона №1058 перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате (доходе) и других документов, находящихся на время перевода с одного вида пенсии на другой в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда от пенсионера. При этом учитывается заработная плата (доход) за периоды страхового стажа, указанные в абзаце 1 части 1 статьи 40 Закона №1058, и применяется показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения (предыдущего перерасчета) предыдущего вида пенсии.Таким образом, при переводе человека с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту применяется показатель средней зарплаты (дохода), который учитывался при исчислении пенсии по возрасту в том году, когда человек обратился за назначением пенсии за выслугу лет. При этом данный показатель должен быть не меньше показателя средней зарплаты (с которой уплачены страховые взносы) на одно застрахованное лицо в целом по Украине за 2007 год (1 197,91 грн.), на базе которого перечислены пенсии, назначенные до 2008 года.В соответствии со статьей 27 Закона №1058 пенсия по возрасту исчисляется по формуле:Составляющие этой формулы: Кс — коэффициент страхового стажа определяется в соответствии со статьей 25 Закона №1058, Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица для исчисления пенсии определяется в соответствии с частью 2 статьи 40 Закона №1058.При этом, согласно абзацу 1 части 1 статьи 40 Закона №1058 для исчисления пенсии учитывается доход за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года на основании данных системы персонифицированного учета. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов на основании справки о заработной плате.В статье 27 Закона №1058 определено максимальный размер пенсии по возрасту, а статьей 28 Закона №1058 определено, что минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, при наличии у мужчин 35 лет страхового стажа.