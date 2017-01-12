Общество

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Активисты «штопают» дыры в местных бюджетах

Активисты «штопают» дыры в местных бюджетах
Почти четверть миллиона вернулись в бюджет области. Общественники выявили ряд правонарушений, связанных с незаконным использованием земли, уклонением от налогов и конфликтом интересов.

Харьковское КП финансирует террористов?


Один из кейсов, которыми сейчас занимаются активисты Сети антикоррупционных центров и Чугуевской правозащитной группы, — деятельность одного из харьковских КП.

— Предприятие закупило 48 тонн угля для отопления. Но задекларированная по документам марка угля не добывается на территории, подконтрольной Украине. Ближайший источник добычи — оккупированная часть Украины, так называемая ДНР, — говорит эксперт в сфере предупреждения коррупции Сергей Рогозин. — Получается, что деньги за уголь КП фактически заплатило террористам.

Активисты отправили на предприятие публичные запросы, затребовав информацию о проведении сделки, и после ее анализа обратились в СБУ Харьковской области о возбуждении уголовного дела по ст. 110 УКУ «Финансирование терроризма». Но в СБУ открывать производство пока не спешат.

— Отказ СБУ мы обжаловали в судебном порядке. К сожалению, суд вынес решение не в нашу пользу, — констатирует Сергей Рогозин. — Но мы будем оспаривать это решение.

Второй кейс касается того же коммунального предприятия. В ходе мониторинга судебных решений активисты выяснили факт незаконного увольнения сотрудника этого КП, за что тому обязаны выплатить 61913 грн.

— Эту сумму взыскали с коммунального предприятия. А по закону за неправомерные действия материальную ответственность несет директор, — считает Сергей Рогозин. – Мы обратились в прокуратуру области с просьбой открыть дело, ведь сумма в почти 62 тыс. грн. — достаточно весомый ущерб для местного бюджета. Однако там тоже не спешили — заявление переправили в Шевченковский отдел полиции, потом — в Киевский. Мы обжаловали бездействие прокуратуры в суде. 17 декабря Червонозаводский суд обязал прокуратуру возбудить уголовное дело.

Еще одно нарушение антикоррупционого законодательства общественники усмотрели в решении горсовета одного из райцентров области о выделении материальной помощи в размере 8000 грн. местному городскому голове — «на решение социально-бытовых вопросов». Хотя документов, подтверждающих наличие таких вопросов, к заявлению на матпомощь не прилагалось. Активисты усмотрели здесь очевидный конфликт интересов (ч.1 ст. 1 ЗУ «О противодействии коррупции»), то есть противоречие между частными интересами городского головы и его служебными полномочиями. И подали административный иск в суд.

Всего в течение 2016 года общественники направили 23 иска в суд для отмены решений, принятых в условиях конфликта интересов, и написали 54 заявления в правоохранительные органы.

Села получили колоссальный доход


Занялись антикоррупционеры и земельным вопросом, в результате чего, по их словам, в 2016 году им удалось вернуть в местные бюджеты Харьковской области более 230 тысяч гривен. 

— Сегодня две трети земель Украины являются землями сельхозназначения. Большинство из них используется арендаторами, однако, в силу юридической неграмотности селян, а также создаваемых местными чиновниками преград, эти земли часто используются без уплаты арендной платы, — отмечает представитель Сети антикоррупционных центров Станислав Кучеров.

Как уточнил ведущий аналитик Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев, при стоимости арендной платы за 1 га земли в размере 1000 гривен в год, за пай в 3–10 га хозяин может получать от 3 до 10 тыс. грн. в год.

— С арендной платы, например в 5000 гривен, бюджет должен получить порядка 900 гривен, — говорит Роман Лихачев. — Есть села, где в результате официального оформления земель суммы, поступившие в бюджет поссоветов за прошлый год, составляли порядка 50–60 тыс. грн. — 10% от всего бюджета! Непонятно, почему местные органы власти не занимаются этим?

По данным Станислава Кучерова, за год активисты предотвратили самовольный захват 230 га земли, признали право собственности на земельные участки площадью в 125 га, оказали помощь в наследовании земли общей площадью в 65 га, 42 раза предотвратили бесплатную передачу земли. 

Таким образом, 36,5 тыс. грн. наполнили бюджет в виде налогов при аренде земельных участков; 126,7 тыс. — при продаже земли и 67,2 тыс. грн. налогов поступило при предотвращении самовольного захвата участков и передачи их в аренду.

По словам аналитика Чугуевской правозащитной группы, наибольшее количество нарушений общественники выявили в Лозовском районе. Там преобладали случаи, связанные с конфликтом интересов. На втором месте оказался Балаклейский район, на третьем — Золочевский.

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