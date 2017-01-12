Общество

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Развод и апелляции стали дороже

Развод и апелляции стали дороже
К минимальной зарплате, которая с 1 января 2017 года выросла в два раза, привязаны многие платежи, которые государство собирает с украинцев. И, естественно, их размеры автоматически вырастут. 
В СМИ даже появилась информация, что ставки судебного сбора увеличатся вдвое.

— В 2016 году размер судебного сбора (собирается за подачу заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельный судебных решений) — действительно определялся от размера минимальной заработной платы. Но с 1 января 2017 года, согласно Законам Украины «О судебном сборе» и «О государственном бюджете Украины на 2017 год» этот платеж теперь привязан к прожиточному минимуму. С 1 января 2017 года для трудоспособных лиц он вырос до 1600 гривен, увеличился и размер судебного сбора, но вовсе не вдвое, — опровергает эту информацию адвокат Роман Лихачев.

Так, за подачу в суд искового заявления о расторжении брака теперь придется заплатить 640 грн., тогда как в прошлом году это стоило 551,20 грн. Подача заявления о возмещении морального ущерба обойдется как минимум в один прожиточный минимум, то есть 1600 грн. (было не менее 1378 грн.). А за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда нужно выложить 320 грн., вместо 243,60. Раздел имущества в 2017 году обойдется от 640 до 8000 грн. (1% цены иска, но не менее 0,4 и не более пяти прожиточных минимумов), тогда как в декабре 2016 года эта услуга стоила от 551,2 до 6890 грн.

А вот размер штрафа по административным и уголовным правонарушениям рассчитываются исходя из так называемой налоговой социальной льготы (НСЛ), которая все также равна половине «минималки».

— Например, за нарушение трудового законодательства работодателю придется заплатить ущемленному в правах сотруднику 30 минимальных зарплат — 96000 гривен, — говорит Роман Лихачев.  

К минимальной зарплате по-прежнему привязаны и многие налоги и сборы.  Например, вырастет и размер ежегодного налога на недвижимость — в Харькове ставка налога составляет 2% от минимальной зарплаты за 1м2 «лишней» площади.

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