В Харькове начнут мастерить гоночные самолеты

Специально для этого на базе Национального аэрокосмического университета ХАИ с 1 февраля заработает авиамодельный кружок. Смастерить мини-модель огромной железной птицы смогут даже шестилетние ребята.

О чем мечтают авиамодельеры

КВН не победил любовь к самолетам

Харьковские спортсмены выиграли летный батл

Оторвать ребят от компьютерных мониторов и перевести в авиамастерские решили харьковские специалисты авиамодельного спорта. Вместо виртуальных игр ребятам предложат практические — собрать самолет.— В ряды авиаконструкторов могут записаться все желающие ребята от 6 до 18 лет, — говорит руководитель кружка, член Федерации авиамодельного спорта, руководитель авиамодельного клуба Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского, известный кавээнщик Сергей Лаврик. — Перед каждой возрастной группой будет поставлена своя техническо-творческая задача.К примеру, на первых парах самые маленькие техники будут творить легкие модели самолетов — основным материалом в их работе станут пенопласт или бальса, а подручными средствами — карандаши, линейки, миллиметровая бумага и другие инструменты. По мере роста опыта пенопласт будет заменяться пластиком различного типа, а механизмы усложняться -- к ним будут добавляться двигатели: электрические или внутреннего сгорания.— Мы будем делать свободно летающие модели, которые запускаются с руки и сами парят, — говорит Сергей Лаврик. — А еще — резиномоторные модели, которые двигаются самостоятельно. Это уже не просто парящий, это механический полет. Замахнемся и на все классы кордовых моделей самолетов: пилотажные, гоночные, скоростные и копии.Кстати, копии — это самые крутые самолеты, которые мечтают сделать все юные авиаконструкторы.— В нем много наворотов, — улыбается специалист. — Он летает, в нем убираются шасси, есть сброс бомб, подвесных баков. Если летательный планер из пенопласта ребенок сможет сделать за 12 часов, то над пятикилограммовой кордовой копией самолета ЦСВ можно трудиться три года. Это очень сложно, но одновременно и интересно.По словам Сергея Лаврика, сам он с авиамоделированием познакомился в школьные годы. И сохранил любовь к крылатым моделям по сей день.— В авиамодельный кружок меня отвел дедушка 12-летним мальчишкой, — вспоминает Сергей. — Это предрешило мою судьбу: я понял, что хочу конструировать самолеты.Поэтому долго выбирать вуз Сергею Лаврику не пришлось — для него распахнулись двери ХАИ. Здесь же буквально с первого курса он начал играть в университетской команде КВН «Люди в белом», ставшей известной далеко за пределами не только родного города, но и Украины. С шоу-бизнесом кавээнщик связан и поныне. «Три товарища» по КВН: Сергей Лаврик, Игорь Диденко и Глеб Тимошенко занимаются организацией регионального турнира «Лига смеха» – проекта команды КВН «95 квартал». Но с авиацией Сергей Лаврик не распрощался. Более того — активно привлекает к нему своего сына Ивана.— Пока Иван учился летать, я сделал для него порядка 10 тренировочных моделей, — рассказывает Сергей Лаврик. — Позже мы стали делать самолеты вместе, применяя новые технологии, сейчас осваиваем 3D-проектирование.Чтобы наглядно показать, к чему можно стремиться, в Харькове ежегодно проходят турниры по авиамодельному спорту. Накануне Нового года в ХАИ прошел такой турнир среди школьников и юниоров.— В Харькове это уже 12-е соревнования, — рассказывает заместитель председателя Федерации авиамодельного спорта в Харьковской области Валентин Мозерский. — В нем приняли участие конструкторы двух возрастных категорий: младшая группа с 6–10 лет и старшая 11–16 лет.В рамках турнира прошли соревнования свободнолетающих моделей самолетов, а также показательные выступления кордовых моделей электрических самолетов. Были показаны и радиоуправляемые самолеты, и вертолеты.— С помощью этих соревнований мы пытаемся сохранить приток молодых спортсменов, — говорит специалист. — С них многие ребята начинают свой путь в авиамодельный спорт, а также в большую авиацию.В соревновании приняли участие около 70 ребят. В гости к харьковским мастерам приехали ребята не только из области, но также из Запорожья. Но своими особенными соперниками харьковчане считают коллег из Изюма.— В последние годы в командной борьбе они у нас выигрывали, — улыбается Валентин Мозерский. — Ребята там крепкие, как позашвыривают свои модели до потолка, что мы потом говорим своим нежным и интеллигентным воспитанникам: видите, как нужно! Но все равно мы знаем, что у нас лучшие воспитанники, видно, как у них горят глаза!В этом году харьковчане это доказали — в летном батле по личному первенству юные конструкторы завоевали практически все призовые места (отдав второе место коллегам из Запорожья).К слову, отличные результаты, по словам Валентина Мозерского, харьковчане показывают не только на областных соревнованиях. Кубки и медали они привозят и с международных соревнований. Так, в прошлом году золотым призером чемпионата мира по пилотажному спорту стал харьковчанин. В том же году среди юниоров бронзу завоевал тоже представитель Харькова.