На ХТЗ работают над программой «Украинский трактор»

Украинское тракторостроение должно развиваться планомерно и в интересах государства.

Об этом Александр Ярославский, владелец DCH и инвестор Харьковского тракторного завода заявил журналистам «Укринформ».«В канун Рождества, 6 января, мы запустили ХТЗ и серьезно изучаем все связанные с этим вопросы: ситуацию на рынках сбыта внутри страны и за рубежом, хозяйственные связи со смежниками. И я глубоко убежден, что возрождать и развивать производство мы должны не только в интересах отдельного предприятия, но, прежде всего, в интересах всей Украины», - заявил Ярославский.Бизнесмен считает, что один из основных путей достижения конкурентоспособности украинского АПК – максимальное использование внутренних ресурсов Украины.«Если мы можем делать современные надежные и доступные для сельхозпроизводителей трактора внутри страны, то зачем отдавать валюту за рубеж? Сейчас время рациональных государственнических решений, которые бы одновременно шли на пользу и аграриям, и машиностроителями. Для этого есть отработанные в мировой практике организационные механизмы, есть правовые решения, и их обязательно нужно использовать», - сказал он.Для того, чтобы использовать лучшие практики ведения аграрного бизнеса, необходимо общее понимание вектора движения, считает Александр Ярославский.«Раз сельхозмашиностроение и тракторостроение у нас объективно национальный экономический приоритет, то нужна национальная программа «Украинский трактор». Мы начали над ней работать еще до запуска ХТЗ. И уже в ближайшее время я планирую представить ее президенту Украину и обратиться к нему за поддержкой», - сообщил бизнесмен.Как известно, Александр Ярославский традиционно входит в топ-10 украинского рейтинга Forbes, его инвестиции в экономику Харьковского региона оцениваются в $1 млрд. (из них $300 млн. – в подготовку Харькова к Евро-2012). Собственником ХТЗ Ярославский стал в апреле 2016 г., 6 января 2017 г. принадлежащая ему группа DCH сообщила о запуске завода. На восстановление производства DCH выделила кредитную линию в раз мере 400 млн. грн., согласно сообщению пресс-службы группы.