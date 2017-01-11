Ракета, конечно же, похожа на меч. Ракета тоже продолжение руки. Руки Кремля, руки Вашингтона.

В кэн дзюцу есть так называемый "поединок сердец", когда два мастера, два кэндока, неподвижно сидят или стоят и смотрят на друг друга. Проигравшим считается тот, кто первым дернулся к мечу.



Вот о чем я думаю в эпоху ядерного противостояния, которая зацепила всю мою жизнь.



А это из "FB" моего сборника стихов (2015 г.)



Кэндзюцу (искусство меча)

[ Хокку-поэма]

I.

Падают

снежинки на клинок,

я веду им счет.

Я готов к удару.

II.

Мужество –

стоять, когда мороз съедает

тело по кусочкам.

Мужество -

душой не таять.

III.

Белый снег

и черная хакама.

Что еще мужчине нужно

для победы?

IV.

Обнажись.

Пусть зима узнает,

что ее ты больше не боишься.

V.

Солнце на клинке.

Даже меч мой рад

весне пришедшей.

VI.

Туман такой,

что я не вижу острия меча.

Придумаю врага?

VII.

Свист меча

не мальчишеским будет.

Тренируйся годами, подросток.

IX.

Лист оранжевый

в клинке вдруг отразился.

Вот и осень стала

временем войны.