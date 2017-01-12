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«Кременчуг» отгрузил харьковскому «Витязю» 18 шайб

«Кременчуг» отгрузил харьковскому «Витязю» 18 шайб
После новогодних каникул возобновились игры чемпионата Украины по хоккею, и во вторник харьковский «Витязь» в гостях потерпел разгромное поражение от хоккейного клуба «Кременчуг» – 1:18.
Накануне этой встречи в составе «Витязя» произошли очередные кадровые изменения. В криворожский «Кривбасс» перешел 22-летний форвард Руслан Максименко, сыгравший за харьковчан наибольшее количество матчей – 82 за три сезона, в которых набрал 53 очка (25 забитых шайб плюс 28 результативных передач). Контракты с «Витязем» подписали четыре хоккеиста: 24-летний вратарь Александр Томашук, ранее уже выступавший за «Витязь», а в прошлом сезоне игравший в составе другой харьковской команды – «Юности», 17-летний защитник Александр Корж из той же «Юности», 19-летний нападающий Вадим Нестерук, в последние три года выступавший в юниорских лигах Северной Америки, и его 18-летний коллега по амплуа Никита Олейник, в прошлом сезоне игравший за «Юность».

Увы, в Кременчуге наши хоккеисты оказались в роли «мальчиков для битья». Уже на 50-й секунде хозяева открыли счет после точного броска Владислава Гаврика, а к исходу первого периода счет был 5:0. Во второй двадцатиминутке в воротах Томашука побывало еще семь безответных шайб, а в третьем периоде хозяева забивали шесть раз. Единственную ответную шайбу в составе «Витязя» Дмитрий Колядинский забросил на 50-й минуте, когда счет был уже крайне не приличным для гостей – 0:17. Отметим, что в составе хозяев по три шайбы забросили Владислав Гаврик и Сергей Кузьмик, а победа «Кременчуга» со счётом 18:1 стала самой крупной в нынешнем чемпионате.

С 12 очками после 25 встреч «Витязь» продолжает занимать предпоследнее пятое место

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