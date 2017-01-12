Южным поездам подкорректировали расписание

По 25 марта внесены частичные именения в расписание ряда поездов южного направления.

Так, дневной региональный поезд № 796 Днепропетровск — Харьков замедлился на 3 минуты. От Днепропетровска-Главного до Варваровки он продолжает курсировать по своему обычному расписанию, а далее — с остановками на станциях Лозовая-Пасс. (8.30 — 8.32 вместо 8.27 — 8.29), Краснопавловка (9.05 — 9.07 вместо 9.02 — 9.04), Лихачёво (9.30 — 9.32) и прибывает на конечную станцию Харьков-Пасс. в 10.50 вместо 10.47. Естественно, эти же изменения коснулись и беспересадочных вагонов Мариуполь — Харьков, которые от Днепропетровска до Харькова следуют в составе поезда № 796.Региональный электропоезд повышенной комфортности № 822 Запорожье — Харьков замедлился более чем на полчаса. С начальной станции Запорожье-1 он отправляется, как и прежде, в 8.57 и прибываает на станцию Синельниково-1 по-прежнему в 10.13. Но вот на ней он теперь стоит не 5 минут, как раньше, а целых 27, отправляясь в 10.40 вместо 10.18. Связано это с необходимостью сохранить стыковку по этой станции для возможности пересадки пассажиров электропоезда № 822 с другим региональным электропоездом повышенной комфортности № 826 Днепропетровск — Красноармейск, который с 9 января по 25 марта отправляется из Днепропетровска позже — в 9.40 вместо 9.15, имеет стоянку на станции Синельниково-1 10.25 — 10.48 вместо 10.08 — 10.30 и прибывает на конечную станцию Красноармейск-Пасс. в 13.02 вместо 12.45. Соответственно через все последующие станции маршрута электричка № 822 проходит позже: Павлоград-1 (11.07 — 11.09 вместо 10.45 — 10.47), Лозовая-Пасс. (12.05 — 12.07 вместо 11.38 — 11.40), Лихачёво (12.53 — 12.55 вместо 12.26 — 12.28) и прибывает на конечную станцию Харьков-Пасс. в 14.16 вместо 13.43.При этом расписание обратных поездов № 795 Харьков — Днепропетровск и № 821 Харьков — Запорожье изменений не претерпело.А ночному скорому поезду № 81/82 Харьков — Новоалексеевка с 1 февраля по 25 марта при следовании в оба направления будет добавлена дополнительная остановка на станции Акимовка, что на юге Запорожской области. Поэтому до Мелитополя он будет следовать своим обычным расписанием, далее остановится в Акимовке (6.35 — 6.37) и прибудет в Новоалексеевку в 7.20 вместо 7.15. Обратно из Новоалексеевки поезд пойдёт в 21.44 вместо 21.48, проследует с очтановкой в Акимовке (22.44 — 22.46) и далее от Мелитополя до Харькова по действующему расписанию. Естественно, указанные изменения коснулись и беспересадочных вагонов Кременчуг, Полтава — Новоалексеевка, которые на участке от Харькова до Новоалексеевки и обратно следуют в составе поезда № 81/82.