В Харькове заинтересовались своей историей: Большая Даниловка, генерал Удовиченко 12 января 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В связи с декоммунизацией многие улицы сменили названия. Однако большинство харьковчан понятия не имеют, в честь кого теперь называется их местность.