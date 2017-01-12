В Харькове заинтересовались своей историей: Большая Даниловка, генерал Удовиченко

В неведении пребывают и жители бывшей улицы Парижской коммуны (Большая Даниловка), которая теперь носит имя генерала Удовиченко.
– Из старожилов никто не знал в поселке человека с таким именем. Не освобождал такой человек Большую Даниловку и в годы Второй мировой войны, – пишет в редакцию «Вечернего Харькова»
председатель уличного комитета Иван Ярмак. – Есть только один генерал, мой однофамилец, родившийся на улице Парижской коммуны, – Дмитрий Данилович Ярмак. Кто такой генерал Удовиченко?
Как оказалось, улица носит имя земляка – генерал-полковника армии Украинской Народной Республики (УНР) Александра Удовиченко.
– Он был генерал-хорунжим армии УНР, а потом – президентом УНР в эмиграции, – говорит историк, координатор Харьковской топонимической группы Мария Тахтаулова. – При увековечении его имени руководствовались тем, что он харьковчанин, а также указом президента Украины «О мероприятиях по празднованию 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 гг.». Кстати, в 2017-м исполняется 130 лет со дня рождения Александра Удовиченко. Да, непосредственного отношения к Большой Даниловке он не имеет, но это не исключает возможности увековечить его имя в названии одной из улиц Харькова.
Родился Александр Удовиченко 20 февраля 1887 года в Харькове в крестьянской семье (его отец дослужился в российской армии до звания подполковника и получил персональное дворянство). После окончания Военно-топографического училища служил в корпусе топографов российской армии. В начале Первой мировой войны в составе 129-го Бессарабского полка участвовал в боевых действиях, был ранен. В 1917 окончил первый ускоренный курс Николаевской военной академии и служил старшим адъютантом штаба. Награжден Георгиевским оружием.
После Февральской революции 2017 года принимал участие в украинизации частей 3-го Кавказского корпуса и возглавлял Украинский корпусный совет. Был начальником штаба Гайдамацкого коша Слободской Украины, участвовал в подавлении большевистского восстания на заводе «Арсенал» в Киеве. Командовал 3-м Гайдамацким полком армии УНР, был помощником начальника разведывательной части оперативного отдела Украинской державы (при гетмане Павле Скоропадском), главой отдела по формированию Особой армии при ГУ Генштаба Украинской державы. В октябре 1919 года заболел тифом, был взят в плен войсками Деникина. После выздоровления и бегства из плена Александр Удовиченко восстановил 3-ю Железную стрелковую дивизию и руководил ею до 1921 года.
После поражения армии УНР, находясь в эмиграции (с 1924 работал на шахтах во Франции и остался там жить), Александр Удовиченко написал книгу «Украина в войне за государственность». Так, благодаря нашему земляку современная Украина узнала о тех бурных временах. Умер он 19 апреля 1975 года на хуторе под Парижем.