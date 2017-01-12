Как изменился размер социальных выплат в 2017 году

Хотелось бы узнать, повысилась ли в новом году помощь инвалидам и тем, кто за ними ухаживает.

Надежда Яковлевна

По информации Минсоцполитики, 6 декабря 2016 Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины», которым вносятся изменения в ряд законов Украины, в частности в статью 5 Закона Украины «О психиатрической помощи» в части предоставления денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, — на уход за ним.Этими изменениями предусмотрено, что с 1 января 2017 размер денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, — на уход за ним, рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи за предыдущие шесть месяцев, но не может быть больше, чем прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц (1544,00 грн.). Выплата указанного пособия в январе 2017 будет проведена с учетом вышеуказанных изменений.Согласно ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», в 2017 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2017 года составляет 1544 гривны, с 1 мая — 1624 гривны, с 1 декабря — 1700 гривен.Для основных социальных и демографических групп населения соцпомощь составляет:— для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2017 — 1355 гривен, с 1 мая — 1426 гривен, с 1 декабря — 1492 гривны;— для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 — 1689 гривен, с 1 мая — 1777 гривен, с 1 декабря — 1860 гривен;— для трудоспособных лиц: с 1 января 2017 — 1600 гривен, с 1 мая — 1684 гривны, с 1 декабря — 1762 гривны;— для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2017 — 1247 гривен, с 1 мая — 1312 гривен, с 1 декабря — 1373 гривны.