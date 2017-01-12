Харьков

  • 122
    •  / 

Харьковская таможня подвела итоги работы за 2016 год

Харьковская таможня подвела итоги работы за 2016 год
В 2016 году Харьковская таможня ДФС направила в Государственный бюджет Украины более 10 миллиардов гривен. Уровень выполнения плановых показателей поступлений таможенных платежей, установленных для таможни, составил 115%.
Только в декабря 2016 года обеспечено поступление в госбюджет 1 миллиарда 8 миллионов гривен, что почти на 126 миллионов, или на 14,3%, больше установленных таможне плановых показателей.

За 2016 год через пункты пропуска, функционирующие в Харьковской области, было пропущено 5 миллионов 9 тысяч граждан, что на 5% больше, чем за 2015 год.



Еще одним из приоритетных направлений работы таможни является борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Так, за 2016 год таможней заведено 964 дела о нарушении таможенных правил, что на 177 дел больше, чем за предыдущий год. По результатам рассмотрения дел о НТП в пользу государства в виде штрафов взыскано 2 миллиона 289 тысяч гривен, что в 1,6 раз больше, чем в 2015 году.

Следует также отметить и результаты нововведений, которые были введены в работе Харьковской таможни ГФС в прошлом году. Так, в результате внедрения работы по принципу «единого окна» в таможне за август-декабрь 2016 года осуществлено таможенное оформление 2338 таможенных деклараций.
 
1 августа 2016 года вступил в действие Закон Украины «О внесении изменения в подразделения 5 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств». С этого времени заметно увеличилось количество ввоза бывших в употреблении транспортных средств.

Так, с 1 августа по 31 декабря 2016 года с применением пониженных ставок акцизного налога было оформлено 246 транспортных средств (за аналогичный период 2015 только 17 транспортных средств). Самыми популярными марками ввезенных транспортных средств в этот период были RENAULT и VOLKSWAGEN.

Руководством таможни также уделяется значительное внимание дальнейшему упрощению и ускорению процедуры таможенного оформления товаров. Так, в 2016 году среднее общее время оформления товаров составило 2 ч. 31 мин.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей12 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2847.7 грн
100 USD 2711.32 грн
10 RUB 4.5067 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи