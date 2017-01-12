Харьковская таможня подвела итоги работы за 2016 год

В 2016 году Харьковская таможня ДФС направила в Государственный бюджет Украины более 10 миллиардов гривен. Уровень выполнения плановых показателей поступлений таможенных платежей, установленных для таможни, составил 115%.

Только в декабря 2016 года обеспечено поступление в госбюджет 1 миллиарда 8 миллионов гривен, что почти на 126 миллионов, или на 14,3%, больше установленных таможне плановых показателей.За 2016 год через пункты пропуска, функционирующие в Харьковской области, было пропущено 5 миллионов 9 тысяч граждан, что на 5% больше, чем за 2015 год.Еще одним из приоритетных направлений работы таможни является борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Так, за 2016 год таможней заведено 964 дела о нарушении таможенных правил, что на 177 дел больше, чем за предыдущий год. По результатам рассмотрения дел о НТП в пользу государства в виде штрафов взыскано 2 миллиона 289 тысяч гривен, что в 1,6 раз больше, чем в 2015 году.Следует также отметить и результаты нововведений, которые были введены в работе Харьковской таможни ГФС в прошлом году. Так, в результате внедрения работы по принципу «единого окна» в таможне за август-декабрь 2016 года осуществлено таможенное оформление 2338 таможенных деклараций.1 августа 2016 года вступил в действие Закон Украины «О внесении изменения в подразделения 5 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств». С этого времени заметно увеличилось количество ввоза бывших в употреблении транспортных средств.Так, с 1 августа по 31 декабря 2016 года с применением пониженных ставок акцизного налога было оформлено 246 транспортных средств (за аналогичный период 2015 только 17 транспортных средств). Самыми популярными марками ввезенных транспортных средств в этот период были RENAULT и VOLKSWAGEN.Руководством таможни также уделяется значительное внимание дальнейшему упрощению и ускорению процедуры таможенного оформления товаров. Так, в 2016 году среднее общее время оформления товаров составило 2 ч. 31 мин.