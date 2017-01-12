Политика

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Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: количество обстрелов резко возросло

Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: количество обстрелов резко возросло
За минувшие сутки в зоне проведения АТО произошло 62 обстрела. Четыре украинских военных ранены, один травмирован, один боец погиб.
Как сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, на Мариупольском направлении из 120 и 82-мм минометов оккупанты обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяному, Новогригоровке, Широкино, Талаковке, Марьинке.

На Луганском – из 122-мм артиллерии – по Троицкому. Из 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов разных систем – по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому. По Станице Луганской – из стрелкового оружия.

На Донецком направлении – из 120 и 82-мм минометов российско-оккупационные войска обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия – стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Железном, Верхнеторецкому и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке – БМП противника.

"Всего произошло 62 обстрела. Четыре наших военных ранены. Один травмирован. Один военный погиб", - рассказали в штабе.

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