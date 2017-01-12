Бунт в Лукьяновском СИЗО: все подробности

В Лукьяновском СИЗО произошло чрезвычайное происшествие с участием бывших бойцов роты "Торнадо".

Сначала журналист Роман Синицын в Facebook заявил, что "торнадовцы" напали на охрану. О бунте в СИЗО также написала в группе "Комитет освобождение политзаключенных" Татьяна Кавапещенко: "Поступила инфа, что в Лукьяновском СИЗО сейчас бунт. Захватили мента в заложники. Требуют приезда генпрокурора и свободу политзаключенным".Глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал 112 Украина, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение. Сейчас ведется следствие с целью установить поранил ли он себя сам, или его поранили. Побратимы бойца "торнадовцы", которые также находятся в Лукьяновском СИЗО, требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь.В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Его состояние сейчас стабильно. Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.Как сообащает Цензор.нет, в суде по делу батальона "Торнадо" один из подозреваемых Максим Глебов в среду дал признательные показания.После дачи признательных показаний между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал Глебову. Во время этапирования из суда в Лукяновское СИЗО Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы", находясь в боксе распределителя, стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.К СИЗО прибыл спецназ и усиленный отряд полиции.Сам Онищенко пишет в Facebook, что боец "Торнадо" с позывным Ахиллес отрезал себе ухо, протестуя против того, что из камер администрация убрала спортивные тренажеры и повесила дополнительные решетки на окна, ограничивающие поступление света. Информацию о захвате заложников, признании вины, нападении на конвой, угрозах Глебову он отрицает.Слова Онищенко подтвердил в эфире "112.Украина" народный депутат Игорь Мосийчук. По его данным, "торнадовцу" оказали медицинскую помощь, "пришили ухо и вернули в СИЗО", передает "Интерфакс-Украина".Напомним, рота "Торнадо" с декабря 2014 года по июнь 2015 года охраняла общественный порядок в ряде населенных пунктов Луганской области. В июне 2015 года военная прокуратура задержала восемь членов роты, а затем еще нескольких бойцов. Им инкриминированы тяжкие преступления, в том числе изнасилования.