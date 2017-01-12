Происшествия

  • 153
    •  / 

Бунт в Лукьяновском СИЗО: все подробности

Бунт в Лукьяновском СИЗО: все подробности
В Лукьяновском СИЗО произошло чрезвычайное происшествие с участием бывших бойцов роты "Торнадо".
Сначала журналист Роман Синицын в Facebook заявил, что "торнадовцы" напали на охрану. О бунте в СИЗО также написала в группе "Комитет освобождение политзаключенных" Татьяна Кавапещенко: "Поступила инфа, что в Лукьяновском СИЗО сейчас бунт. Захватили мента в заложники. Требуют приезда генпрокурора и свободу политзаключенным".

Глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал 112 Украина, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение. Сейчас ведется следствие с целью установить поранил ли он себя сам, или его поранили. Побратимы бойца "торнадовцы", которые также находятся в Лукьяновском СИЗО, требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь.

В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Его состояние сейчас стабильно. Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.

Как сообащает Цензор.нет, в суде по делу батальона "Торнадо" один из подозреваемых Максим Глебов в среду дал признательные показания.

После дачи признательных показаний между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал Глебову. Во время этапирования из суда в Лукяновское СИЗО Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы", находясь в боксе распределителя, стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.

К СИЗО прибыл спецназ и усиленный отряд полиции.

Сам Онищенко пишет в Facebook, что боец "Торнадо" с позывным Ахиллес отрезал себе ухо, протестуя против того, что из камер администрация убрала спортивные тренажеры и повесила дополнительные решетки на окна, ограничивающие поступление света. Информацию о захвате заложников, признании вины, нападении на конвой, угрозах Глебову он отрицает.

Слова Онищенко подтвердил в эфире "112.Украина" народный депутат Игорь Мосийчук. По его данным, "торнадовцу" оказали медицинскую помощь, "пришили ухо и вернули в СИЗО", передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, рота "Торнадо" с декабря 2014 года по июнь 2015 года охраняла общественный порядок в ряде населенных пунктов Луганской области. В июне 2015 года военная прокуратура задержала восемь членов роты, а затем еще нескольких бойцов. Им инкриминированы тяжкие преступления, в том числе изнасилования.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей12 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2847.7 грн
100 USD 2711.32 грн
10 RUB 4.5067 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи