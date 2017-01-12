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Австрийская экономика собирается позеленеть

Австрийская экономика собирается позеленеть
Глава австрийского правительства Кристиан Керн анонсировал экологический поворот в политике и экономике. По его плану, в альтернативную энергетику страны должны инвестировать десятки миллиардов евро.
Как передает DW, федеральный канцлер Австрии, социал-демократ Кристиан Керн заявил, что ставит целью превратить страну на образцовое "зеленое" государство. В программной речи в среду, 11 января, Керн заявил о намерениях достичь "революционной перестройки энергетических систем", приводит его слова информагентство dpa.

План Керна предусматривает, в частности, привлечение при благоприятных рамочных условиях около 40 млрд евро частных инвестиций, которые должны пойти в "зеленую" энергетику - ветряные, гидро- и гелиоэлектростанции, обновление сетей и развитие энергосбережения.

Керн признал, что предыдущая государственная политика в этом направлении оказалась неэффективной.

Правительство, по его словам, способствовало не лучшим инновациям, а тем, что имели лучших лоббистов.

Глава австрийского правительства, чья каденция завершается в 2018-м, также анонсировал создание нескольких сотен тысяч новых рабочих мест до 2020 года, из них около 40 тыс. - благодаря "озеленению" экономики. Керн в своем плане также пообещал предоставлять работу мигрантам - в частности из восточноевропейских стран-членов ЕС при условии, что на работу не нашлось желающего австрийского нетрудоустроенного.

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