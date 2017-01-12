В Харькове собираются заложить традицию одновременного исполнения колядок по всей Украине

В эту пятницу, 13 января, в Харькове стартует двухдневный «Вертеп-фест 2017». На нем выступят более 50 коллективов, участники которых представляют все регионы Украины, включая Крым.

Еще никогда на Востоке Украины не собирались сразу столько исполнителей колядок, щедривок, маланок и, конечно, рождественских вертеп-спектаклей. Выступления фестиваля можно будет увидеть почти на 30 локациях по всему городу.А 14 января событие выйдет даже за пределы Харькова – в 12:00 коллективы возле ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко в Харькове, на Площади Рынок во Львове и рядом с вокзалом в Краматорске одновременно споют колядку «Нова радість стала», в которой пожелают «літа щасливі нашій славній Україні».Автор идеи «Вертеп-феста» отец Михаил Ливицкий предложил именно эту колядку для совместного выполнения в разных городах потому, что «Нова радість стала», по его словам, является самой известной из колядок: «Ее знают и подпевают люди, которые даже не являются христианами. Она лучше всего передает дух праздника Рождества Христова и является общей для всей Украины». Организаторы фестиваля приглашают колядников из всех городов принять участие в акции и присоединиться к пению 14 января, надеясь, что это станет новой ежегодной национальной традицией.«Это событие происходит в рамках нашего большого проекта «Перлини Слобожанщини», в рамках которого мы ищем и находим малоизвестные «жемчужины» культурного наследия Слобожанщины и демонстрируем их всей Украине: нам есть, чем гордиться. И традиция вертепов на Слобожанщине – одна из таких «жемчужин». Идея вертеп-фестиваля как большого праздника, захватила многих. К событию приобщаются коллективы со всей Украины, общественные организации и государственные учреждения, коммерческие предприятия и общественные активисты. В Харьков приедут представители всех регионов - от Карпат до зоны проведения АТО», - рассказывает один из организаторов фестиваля Андрей Шейнин.«Мы очень рады, что в нашем списке участников - не только традиционные народные фольклорные коллективы, но и группы и объединения творческих людей из самых неожиданных мест. Например, рабочие дрожжевого завода, студенты - будущие работники МЧС, целый оркестр нацгвардейцев! Именно они делают «Вертеп-фест 2017» таким уникальным и неожиданным, даже для организаторов», - говорит координатор коллективов фестиваля Ирина Гаева.Каждый участник «Вертеп-феста 2017», как и хотели организаторы, добавляет к фестивалю свое прочтение сюжета, свои жанры, идеи, делая фестиваль праздником для всех. Например, крупнейший участник «Вертеп-феста 2017» - Украинская Академия Лидерства, которая делегирует в Харьков более 200 студентов из всех областей страны, предложила начать свои выступления еще до официального открытия фестиваля. С самого утра 13 января они придут с радостной вестью в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Военный госпиталь), Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. Ситенко АМН Украины, Харьковский областной специализированный дом ребенка № 1, Комаровский детский дом-интернат, Харьковский областной детский клинический санаторий на Алексеевке.«Студенты нашей академии будут выступать и в Харьковском метрополитене, переходах, под открытым небом. Мы хотим расширить границы фестиваля, чтобы было больше контактов с горожанами, больше духа Рождества в Харькове, чтобы песня звучала, - делится планами руководитель Академии Роман Тычкивский. - Поэтому не удивляйтесь в этот день колядкам в самых неожиданных местах».Выступления коллективов пройдут в разных уголках Харькова: Салтовка, Алексеевка, район ХТЗ, поселок Горизонт, Вокзал Харьков-Пассажирский, Новая Бавария, проспект Гагарина; вертепы пригласили к себе многие торгово-развлекательные центры и супермаркеты Харькова.Основная программа фестиваля начнется 13 января в 13:00, когда стартует главное событие этого дня - парад вертепов. Он пройдет одновременно двумя колоннами с площади Конституции и площади Свободы. Одну из колонн возглавит духовой оркестр 5-й Слобожанской бригады Национальной Гвардии Украины, а другую - пластуны «Станицы Харьков». Они пойдут по Сумской улице и встретятся в 13:30 рядом с основной локацией фестиваля - ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко, где в то время уже начнутся выступления колядников. Именно здесь и рядом с памятником Тарасу Шевченко будут проходить большие концерты фестиваля, и именно отсюда коллективы разъедутся для выступлений и концертов по всему городу: в ХОГА, на вокзал «Харьков-Пассажирский», в торгово-развлекательные центры и супермаркеты. Однако, отмечают организаторы, главной площадкой фестиваля будет ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко.Именно на площади перед театром 14 января в 12:00 состоится главное событие второго дня фестиваля – одновременное исполнение колядки «Нова радість стала» со Львовом и Краматорском. С этой же колядки в 12:00 в Арт-центре «Фрагменты» на Москалевке начнут свое выступление в рамках «Вертеп-феста 2017» коллективы Детской школы искусств №4 им. М.Д. Леонтовича. Еще одним мероприятием под крышей в рамках фестиваля станет спектакль «Белый сон на белое Рождество» Театра анимации «ТАМіЯ», который начнется в 16:00 в помещении театра «Арабески».Рядом с ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко в течение двух дней зрители смогут полакомиться традиционными украинскими блюдами, осовремененными для жителей больших городов командой фестиваля еды «Лукфест». Соучредитель и координатор «Лукфеста» Дарья Спасова обещает зрителям галушки и деруны, пряники и крученики, бульоны, тыквенный суп и кашу, согревающие настойки, чаи – классические и из различных трав, калины, клюквы. Все - в формате фаст-фуда и удобное для употребления на уличных мероприятиях.«Вертеп-фест 2017» пройдет под лозунгом «За свет, что тьму преодолел», - напоминает Андрей Шейнин. - В новом году мы надеемся на победу света и добра над злом. Каким бы ни был вертеп, именно такова его главная идея. И это то, к чему мы все так стремимся».