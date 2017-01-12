В Харькове собираются заложить традицию одновременного исполнения колядок по всей Украине

Еще никогда на Востоке Украины не собирались сразу столько исполнителей колядок, щедривок, маланок и, конечно, рождественских вертеп-спектаклей. Выступления фестиваля можно будет увидеть почти на 30 локациях по всему городу.
А 14 января событие выйдет даже за пределы Харькова – в 12:00 коллективы возле ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко в Харькове, на Площади Рынок во Львове и рядом с вокзалом в Краматорске одновременно споют колядку «Нова радість стала», в которой пожелают «літа щасливі нашій славній Україні».
Автор идеи «Вертеп-феста» отец Михаил Ливицкий предложил именно эту колядку для совместного выполнения в разных городах потому, что «Нова радість стала», по его словам, является самой известной из колядок: «Ее знают и подпевают люди, которые даже не являются христианами. Она лучше всего передает дух праздника Рождества Христова и является общей для всей Украины». Организаторы фестиваля приглашают колядников из всех городов принять участие в акции и присоединиться к пению 14 января, надеясь, что это станет новой ежегодной национальной традицией.
«Это событие происходит в рамках нашего большого проекта «Перлини Слобожанщини», в рамках которого мы ищем и находим малоизвестные «жемчужины» культурного наследия Слобожанщины и демонстрируем их всей Украине: нам есть, чем гордиться. И традиция вертепов на Слобожанщине – одна из таких «жемчужин». Идея вертеп-фестиваля как большого праздника, захватила многих. К событию приобщаются коллективы со всей Украины, общественные организации и государственные учреждения, коммерческие предприятия и общественные активисты. В Харьков приедут представители всех регионов - от Карпат до зоны проведения АТО», - рассказывает один из организаторов фестиваля Андрей Шейнин.
«Мы очень рады, что в нашем списке участников - не только традиционные народные фольклорные коллективы, но и группы и объединения творческих людей из самых неожиданных мест. Например, рабочие дрожжевого завода, студенты - будущие работники МЧС, целый оркестр нацгвардейцев! Именно они делают «Вертеп-фест 2017» таким уникальным и неожиданным, даже для организаторов», - говорит координатор коллективов фестиваля Ирина Гаева.
Каждый участник «Вертеп-феста 2017», как и хотели организаторы, добавляет к фестивалю свое прочтение сюжета, свои жанры, идеи, делая фестиваль праздником для всех. Например, крупнейший участник «Вертеп-феста 2017» - Украинская Академия Лидерства, которая делегирует в Харьков более 200 студентов из всех областей страны, предложила начать свои выступления еще до официального открытия фестиваля. С самого утра 13 января они придут с радостной вестью в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Военный госпиталь), Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. Ситенко АМН Украины, Харьковский областной специализированный дом ребенка № 1, Комаровский детский дом-интернат, Харьковский областной детский клинический санаторий на Алексеевке.
«Студенты нашей академии будут выступать и в Харьковском метрополитене, переходах, под открытым небом. Мы хотим расширить границы фестиваля, чтобы было больше контактов с горожанами, больше духа Рождества в Харькове, чтобы песня звучала, - делится планами руководитель Академии Роман Тычкивский. - Поэтому не удивляйтесь в этот день колядкам в самых неожиданных местах».
Выступления коллективов пройдут в разных уголках Харькова: Салтовка, Алексеевка, район ХТЗ, поселок Горизонт, Вокзал Харьков-Пассажирский, Новая Бавария, проспект Гагарина; вертепы пригласили к себе многие торгово-развлекательные центры и супермаркеты Харькова.
Основная программа фестиваля начнется 13 января в 13:00, когда стартует главное событие этого дня - парад вертепов. Он пройдет одновременно двумя колоннами с площади Конституции и площади Свободы. Одну из колонн возглавит духовой оркестр 5-й Слобожанской бригады Национальной Гвардии Украины, а другую - пластуны «Станицы Харьков». Они пойдут по Сумской улице и встретятся в 13:30 рядом с основной локацией фестиваля - ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко, где в то время уже начнутся выступления колядников. Именно здесь и рядом с памятником Тарасу Шевченко будут проходить большие концерты фестиваля, и именно отсюда коллективы разъедутся для выступлений и концертов по всему городу: в ХОГА, на вокзал «Харьков-Пассажирский», в торгово-развлекательные центры и супермаркеты. Однако, отмечают организаторы, главной площадкой фестиваля будет ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко.
Именно на площади перед театром 14 января в 12:00 состоится главное событие второго дня фестиваля – одновременное исполнение колядки «Нова радість стала» со Львовом и Краматорском. С этой же колядки в 12:00 в Арт-центре «Фрагменты» на Москалевке начнут свое выступление в рамках «Вертеп-феста 2017» коллективы Детской школы искусств №4 им. М.Д. Леонтовича. Еще одним мероприятием под крышей в рамках фестиваля станет спектакль «Белый сон на белое Рождество» Театра анимации «ТАМіЯ», который начнется в 16:00 в помещении театра «Арабески».
Рядом с ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко в течение двух дней зрители смогут полакомиться традиционными украинскими блюдами, осовремененными для жителей больших городов командой фестиваля еды «Лукфест». Соучредитель и координатор «Лукфеста» Дарья Спасова обещает зрителям галушки и деруны, пряники и крученики, бульоны, тыквенный суп и кашу, согревающие настойки, чаи – классические и из различных трав, калины, клюквы. Все - в формате фаст-фуда и удобное для употребления на уличных мероприятиях.
«Вертеп-фест 2017» пройдет под лозунгом «За свет, что тьму преодолел», - напоминает Андрей Шейнин. - В новом году мы надеемся на победу света и добра над злом. Каким бы ни был вертеп, именно такова его главная идея. И это то, к чему мы все так стремимся».