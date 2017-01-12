Экономика

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Сколько денег украинцы потратили на новогодние елки

Сколько денег украинцы потратили на новогодние елки
Более полумиллиона хвойных деревьев было реализовано в Украине накануне новогодних праздников.
Государственное агентство лесных ресурсов конкретизирует цифру - 510,9 тысяч. Известно, что это количество деревьев облегчило карман  жителей страны  на 26,9 млн гривен. К слову, цена на елки стартовала от 41 гривны.

 «В новогодний период 2016-2017 государственные лесохозяйственные предприятия, которые входят в сферу управления Гослесагентства, реализовали 510,9 тысяч  хвойных деревьев на общую сумму 26,9 млн гривен», - сообщила пресс-служба Госагентства лесных ресурсов.

Согласно информации на сайте ведомства, гослесхозы Полтавской области, например, реализовали 74,136 тысяч  деревьев; Житомирской области - 42 тысячи, Кировоградской - 26,5 тысяч, Волынской области - 70 тысяч  деревьев.

По данным ведомства, в предыдущем сезоне 2015-2016 было реализовано 550 тысяч  новогодних деревьев.

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