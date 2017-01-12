Миссия ОБСЕ заявила об увеличении на 250% случаев использования в зоне АТО запрещенного оружия

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет об увеличении на 250% применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения на Донбассе.

Как сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, рождественский период в истории традиционно характеризовался миром и доброй волей. В частности, он рассказал, как во время Первой мировой войне на Рождество французские и немецкие солдаты сложили оружие и играли в футбол перед тем, как возобновить ведение огня. При этом, как утверждает Хуг, на Донбассе в течение последних трех недель ситуация характеризовалась тем, что "те люди в военной форме, которые отдают приказы, и те люди в военной форме, которые их выполняют (открывая огонь - ред.), действительно не чувствовали Рождества"."В день празднования православного Рождества, 7 января, наши наблюдатели задокументировали нарушение режима прекращения огня во всех известных горячих точках", - заметил он.Хуг также отметил, что в течение недели - с 19 по 25 декабря 2016 года - обстановка на востоке Украины была особенно сложной."По сравнению с предыдущей неделей, наши наблюдатели задокументировали на 250% увеличение использования запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения, а именно танков, минометов, артиллерии и ракетных систем залпового огня", - подчеркнул Хуг.В этой связи он заметил, что было зафиксировано по крайней мере 3 374 взрыва от применения этих видов вооружения.Хуг также сообщил, что в течение недели с 26 декабря по 1 января зафиксировано уменьшение нарушений прекращения огня, в частности зафиксировано 121 взрыв из вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.В период с 2 по 8 января, по его словам, количество нарушений режима прекращения огня снова увеличилось, в частности задокументировано 346 взрывов.Он уточнил, что примерно половина нарушений режима прекращения огня произошло в районах к юго-востоку и востоку от Светлодарска. Другие нарушения происходили в основном в четырех горячих точках: в районах к северу и северо-востоку от Мариуполя, западнее и севернее Горловки и в ее окрестностях, в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт и в западной части Луганской области.Также Хуг заметил, что это насилие происходит в сложной и запутанной политической среде. По его словам, есть много взаимосвязанных факторов, и не все из них понятны.