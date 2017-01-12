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Петр Порошенко представил нового председателя Одесской облгосадминистрации

Петр Порошенко представил нового председателя Одесской облгосадминистрации
Президент Украины Петр Порошенко представил Максима Степанова в должности председателя Одесской ОГА.
Об этом глава государства сообщил сегодня в рамках рабочей поездки в Одесскую область.

«Уверен в том, что на сегодняшний день мое решение о назначении человека, который победил на конкурсе, в качестве председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова – это правильное решение», - сказал Порошенко.

«Человек, имеющий два высших образования, человек, не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя Одесской ОГА, человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек, который настроен брать на себя четкие обязательства», - отметил президент.

Напомним, 21 декабря 2016 года Кабинет министров Украины одобрил решение о назначении Степанова председателем Одесской ОГА.

Степанов был директором госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг». В 2008-2010 годах занимал должность первого заместителя председателя Одесской ОГА.

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