Арт-терапия для особенных детей: в Галерее «АВЭК» побывали «дети солнца»

Для детей провели экскурсию по экспозиции, небольшую новогоднюю программу с аниматором, а также занятие по оригами.
«Наша цель – чтобы эти дети видели больше нового, больше социализировались и развивались. Для них это выход в мир, где они учатся вести себя на незнакомой территории. Кроме того, делая что-то своими руками, они развивают сенсорною моторику, — подчеркнула заведующая отделом научной популяризации Харьковского художественного музея Ирина Седелева. — Это замечательный образец сотрудничества Фонда Александра Фельдмана
и Художественного музея. С Галереей «АВЭК» музей сотрудничает уже много лет, здесь всегда нам идут навстречу».
Как рассказала Ирина Седелева, эти ребята осенью уже ездили в Фельдман Экопарк, где получили огромное удовольствие от общения с животными. Среди возможных направлений сотрудничества на будущее – организовать для детей возможность своими руками посадить какие-нибудь растения.
«В Галерее «АВЭК» детям было очень интересно, им организовали насыщенную программу и дали почувствовать себя взрослыми – это замечательно», — отметила Елена Олейник, президент благотворительного фонда «Центр здоровья и развития ребенка», занимающегося работой с детьми с нарушениями ментального развития.
По ее словам, сотрудничество с Международным благотворительным фондом «Фонд Александра Фельдмана» и Галереей «АВЭК» обязательно будет продолжено.