Арт-терапия для особенных детей: в Галерее «АВЭК» побывали «дети солнца» 12 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Занятия для детей с нарушениями ментального развития прошли 11 января в Галерее «АВЭК» в рамках программы «Музей без барьеров».