Общество

  • 118
    •  / 

Арт-терапия для особенных детей: в Галерее «АВЭК» побывали «дети солнца»

Арт-терапия для особенных детей: в Галерее «АВЭК» побывали «дети солнца»
Занятия для детей с нарушениями ментального развития прошли 11 января в Галерее «АВЭК» в рамках программы «Музей без барьеров».
Для детей провели экскурсию по экспозиции, небольшую новогоднюю программу с аниматором, а также занятие по оригами.

«Наша цель – чтобы эти дети видели больше нового, больше социализировались и развивались. Для них это выход в мир, где они учатся вести себя на незнакомой территории. Кроме того, делая что-то своими руками, они развивают сенсорною моторику, — подчеркнула заведующая отделом научной популяризации Харьковского художественного музея Ирина Седелева. — Это замечательный образец сотрудничества Фонда Александра Фельдмана и Художественного музея. С Галереей «АВЭК» музей сотрудничает уже много лет, здесь всегда нам идут навстречу».

Как рассказала Ирина Седелева, эти ребята осенью уже ездили в Фельдман Экопарк, где получили огромное удовольствие от общения с животными. Среди возможных направлений сотрудничества на будущее – организовать для детей возможность своими руками посадить какие-нибудь растения.

«В Галерее «АВЭК» детям было очень интересно, им организовали насыщенную программу и дали почувствовать себя взрослыми – это замечательно», — отметила Елена Олейник, президент благотворительного фонда «Центр здоровья и развития ребенка», занимающегося работой с детьми с нарушениями ментального развития.

По ее словам, сотрудничество с Международным благотворительным фондом «Фонд Александра Фельдмана» и Галереей «АВЭК» обязательно будет продолжено.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей12 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2847.7 грн
100 USD 2711.32 грн
10 RUB 4.5067 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи