Как поссорились директор №1 с директором №2: все подробности перестрелки на базе отдыха под Харьковом

На базе отдыха под Харьковом произошла перестрелка.

Информация о том, что неизвестные пытаются проникнуть на территорию базы, поступила в Липецкое отделение полиции 9 января в 12:30, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.На месте происшествия полицейские установили, что 38-летний новый директор базы вместе с друзьями приехал отдыхать. 46-летний бывший директор базы, находясь также на этой территории, подошел к ним и стал стрелять из собственного гладкоствольного ружья, ранив в голову человека. Новый директор в целях самозащиты стал стрелять из травматического оружия в сторону бывшего директора и ранил его. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Оба пострадавших доставлены в больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.Экс-директору базы вручили письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.