На расчистку дорог Харьковщины направили дополнительную технику

В Сахновщинском, Лозовском и Близнюковском районах снегоуборочная техника выехала на дороги еще в 3:00, сообщает пресс-служба ХОГА
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Как только начался снегопад, спецтехника сразу же начала обрабатывать трассы государственного значения и опасные участки дорог – в первую очередь, спуски и подъемы. Сейчас продолжаются работы по очистке проезжей части дорог и обработке противогололедными материалами дорог местного значения и очистке обочин на государственных трассах.
По данным САД, по состоянию на 5:00 на дорогах области работали 121 снегоуборочная машина с косыми отвалами, 1 ротор и 161 рабочий дорожного хозяйства. С усилением снегопада количество техники на дорогах увеличили до 200 единиц.
С 11 по 12 января для обработки дорог противогололедными материалами было использовано 2 тонны технической соли и 542 куб. м песчано-солевой смеси. Расчищено от снега 865 км дорог государственного значения и 568 км дорог местного значения. Движение по автомобильным дорогам общего пользования Харьковской области не закрывалось и не ограничивалось.