Харьков

  • 156
    •  / 

На расчистку дорог Харьковщины направили дополнительную технику

На расчистку дорог Харьковщины направили дополнительную технику
12 января снег с трасс Харьковской области убирают более 200 механизмов.
В Сахновщинском, Лозовском и Близнюковском районах снегоуборочная техника выехала на дороги еще в 3:00, сообщает пресс-служба ХОГА.

Как только начался снегопад, спецтехника сразу же начала обрабатывать трассы государственного значения и опасные участки дорог – в первую очередь, спуски и подъемы. Сейчас продолжаются работы по очистке проезжей части дорог и обработке противогололедными материалами дорог местного значения и очистке обочин на государственных трассах.

По данным САД, по состоянию на 5:00 на дорогах области работали 121 снегоуборочная машина с косыми отвалами, 1 ротор и 161 рабочий дорожного хозяйства. С усилением снегопада количество техники на дорогах увеличили до 200 единиц.

С 11 по 12 января для обработки дорог противогололедными материалами было использовано 2 тонны технической соли и 542 куб. м песчано-солевой смеси. Расчищено от снега 865 км дорог государственного значения и 568 км дорог местного значения. Движение по автомобильным дорогам общего пользования Харьковской области не закрывалось и не ограничивалось.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей13 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2725.16 грн
10 RUB 4.5803 грн
100 EUR 2910.2 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи