Евросоюз намерен урегулировать правовой статус роботов

Европарламент планируют рассмотреть документ, регулирующий взаимодействие людей с роботами и искусственным интеллектом.

Три закона робототехники были сформулированы Азимовым в рассказе "Хоровод":



1. робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред;

2. робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому закону;

3. робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму законам.

Как сообщает BBC, депутаты должны будут решить, предоставлять ли роботам правовой статус "электронных лиц".Согласно документу, разработчики роботов должны будут предусматривать kill switch - механизм, который позволил бы отключать все функции роботов в случае необходимости. Пользователи должны иметь гарантированную возможность использовать роботов без риска физического или психологического вреда.Существует вероятность, что через несколько десятилетий искусственный интеллект может превзойти человеческий интеллектуальный потенциал, признают авторы документа. Они предлагают ввести для разработчиков роботов обязательные правила, которые основываются трех законах робототехники Айзека Азимова.Документ также предполагает создание европейского агентства по робототехнике и искусственному интеллекту.