В пятницу Сумская будет перекрыта

Это связано с проведением фестиваля вертепов
«Жемчужины Слобожанщины: Рождественские праздники» возле Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко.
На этот период движение автобусов будет организовано следующим образом:
№119э: ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: пер. Плетневский - ул. Кооперативная) – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский – пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;
№78э, 202э: ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;
№20э, 88э, 217э: пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский – пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту.
Также 13 и 14 января будет приостановлена работа площадки для парковки на ул. Сумской и ул. Рымарской, в районе ХНАТОБ.