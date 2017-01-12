В пятницу Сумская будет перекрыта 12 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

С 12:00 до 14:00 13 января движение всех видов транспорта по улице Сумской, на участке от переулка Мечникова до улицы Свободы, будет запрещено.