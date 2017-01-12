Харьков

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В пятницу Сумская будет перекрыта

В пятницу Сумская будет перекрыта
С 12:00 до 14:00 13 января движение всех видов транспорта по улице Сумской, на участке от переулка Мечникова до улицы Свободы, будет запрещено.
Это связано с проведением фестиваля вертепов «Жемчужины Слобожанщины: Рождественские праздники» возле Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко.

На этот период движение автобусов будет организовано следующим образом:

№119э: ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: пер. Плетневский - ул. Кооперативная) – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский – пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;

№78э, 202э: ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;

№20э, 88э, 217э: пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский – пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту.

Также 13 и 14 января будет приостановлена работа площадки для парковки на ул. Сумской и ул. Рымарской, в районе ХНАТОБ.

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