В Украине начали внедрять услугу сохранения номера при смене мобильного оператора

Через несколько месяцев украинцы смогут менять мобильного оператора без изменения номера телефона.

Как сообщают в Государственном центре радиочастот, для этого нужно будет заполнить анкету и указать паспортные данные. Воспользоваться услугой смогут как контрактные, так и абоненты предоплаченной связи всех украинских мобильных операторов. Стоимость сервиса пока не уточняется. Вероятно, ее будет устанавливать оператор-получатель нового абонента.Однако в предоставлении услуги могут и отказать: в случае, если пользователь пытается менять оператора чаще, чем раз в месяц; имеет долг перед предыдущим оператором; абонент не сообщил личных данных.Услугу по переносу номера при смене мобильного оператора (MNP) начала вводить компания "Эс Ай Центр", которая имеет договор с Украинским государственным центром радиочастот по внедрению Автоматизированной системы "Централизованная база данных перенесенных номеров"."Украина является едва ли не единственной европейской страной, где для абонентов мобильной связи к этому времени недоступна услуга MNP и решение суда позволяет нам устранить эту несправедливость. Мы наконец приступили к внедрению услуги переноса номеров при смене оператора. Согласно утвержденного календарного плана, внедрение услуги MNP будет завершено не позднее 6 апреля 2017 года", - заверил генеральный директор "Эс Ай Центр" Сергей Еремин.Отметим, что вчера, 11 января, Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность этого договора по внедрению услуги по переносу номера. Перед этим "Эс Ай Центр" выиграл повторный тендер, который проводил государственный центр радиочастот. Стоимость проекта – почти 39,6 млн грн. Это на 32 млн грн меньше, чем предлагал победитель первого тендера – "Диалинк". Эти результаты торгов отменили, поэтому "Диалинк" и подал в суд.