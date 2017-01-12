Харьков

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В Харьковских школах нашли педикулез

В Харьковских школах нашли педикулез
В школах Харькова после каникул прошли медосмотры.
Как сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковского горсовета, в течение 10-11 января было осмотрено более 110 тыс. школьников, что составило 95,3% их общего количества.

Медики выявили 92 ребенка с ОРЗ, диагностировали 29 случаев заболевания ЛOP-органов, 127 случаев неинфекционных и четыре инфекционных (стрептодермия) заболевания кожи, 18 случаев педикулеза.

Дети с педикулезом были направлены на проведение специальной обработки, а со стрептодермией – на консультацию к врачу-дерматологу. Все дети с ОРЗ, педикулезом и инфекционными заболеваниями кожи от занятий отстранены.

Проведение медицинских осмотров после каникул позволяет предотвратить распространение инфекционных заболеваний в организованных коллективах, а также своевременно предоставлять необходимые рекомендации школьникам с выявленной патологией по вопросам лечения, дальнейшего обследования и наблюдения у врачей.

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ОН Клиник Харків

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