В Харьковских школах нашли педикулез

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковского горсовета
, в течение 10-11 января было осмотрено более 110 тыс. школьников, что составило 95,3% их общего количества.
Медики выявили 92 ребенка с ОРЗ, диагностировали 29 случаев заболевания ЛOP-органов, 127 случаев неинфекционных и четыре инфекционных (стрептодермия) заболевания кожи, 18 случаев педикулеза.
Дети с педикулезом были направлены на проведение специальной обработки, а со стрептодермией – на консультацию к врачу-дерматологу. Все дети с ОРЗ, педикулезом и инфекционными заболеваниями кожи от занятий отстранены.
Проведение медицинских осмотров после каникул позволяет предотвратить распространение инфекционных заболеваний в организованных коллективах, а также своевременно предоставлять необходимые рекомендации школьникам с выявленной патологией по вопросам лечения, дальнейшего обследования и наблюдения у врачей.