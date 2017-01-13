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Харьковский «Локомотив» вышел в финал Кубка Украины

Харьковский «Локомотив» вышел в финал Кубка Украины
В финальном матче за Кубок Украины по волейболу среди мужских команд встретятся лидеры отечественной Суперлиги – львовский «Барком-Кажани» и харьковский «Локомотив».
Это стало известно после того, как 11 и 12 января в Виннице прошли две полуфинальные серии.

В оба дня на площадку первыми выходили: местный ВК «Винница» и харьковский «Локомотив». И ни в среду, ни в четверг для подрпечных Анатолия Янущика легкой прогулки не случилось. В первой встрече харьковчане, выиграв первый сет на «больше-меньше» – 26:24, затем уступили во втором – 18:25. Но взяв третью и четвертую партии с одинаковым счетом 25:19, харьковчане победили в матче 3:1 и сделали первый шаг к заветному финалу.

Но хозяева площадки сдаваться не собирались, и на следующий день дали более решительный бой именитому сопернику. Первая партия снова осталась за «Локомотивом» – 25:20, но вторую на «больше-меньше» выиграли винницкие волейболисты – 27:25. Третью партию харьковчане уверенно выиграли в 25:19, но в четвертой еще более уверенно уступили – 14:25. Пятый решающий сет «Локомотив» таки сумел выиграть, победив в матче – 3:2 и став первым финалистом Кубка.

Любопытно, что в этом триллере, продолжавшемся 2 часа и 7 минут, каждая из команд суммарно набрала одинаковое количество игровых очков – по 106.

А затем силами мерялись еще одна винницкая команда – «ЭкоДом», являющаяся одним из лидеров украинской высшей лиги, и единолично возглавляющий Суперлигу львовский «Барком-Кажани». Но, несмотря на разницу соперников в классе, в первой встрече вышла упорная борьба. Львовяне, выиграв первый сет 25:22, уступили во втором 16:25. Третья партия осталась за «Баркомом», а в четвертой удача улыбнулась галичанам лишь в игре на «больше-меньше» – 26:24.

Выиграв, таким образом, всю встречу 3:1, подопечные латвийского тренера Угиса Крастиньша на следующий день не стали искушать судьбу и всего за 64 минуты разобрались со своим соперником – 25:19, 25:18, 25:21 и 3:0 – общий счет.

Финальная игра пройдет 11 февраля на нейтральной площадке. Точное место ее проведения будет названо позже.

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