Харьков

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Нововведение для харьковских мам: теперь свидетельство о рождении можно получить прямо в роддоме

Нововведение для харьковских мам: теперь свидетельство о рождении можно получить прямо в роддоме
Новую социальную услугу презентовали в Харьковском областном клиническом перинатальном центре.
Первым, кто получил свидетельство о рождении в Харьковском областном клиническом перинатальном центре, стал малыш из семьи переселенцев: его родители – из Донецка, сейчас живут в Песочине, сообщили в ХОГА.

– Важно понимать, что главная цель подобных новаций – это обеспечение комфорта нашим гражданам. Такие услуги, как выдача свидетельства о рождении, должны быть понятными и не приносить лишние хлопоты. Рождается новый гражданин нашей страны, и государство идет навстречу – дает первый документ прямо в роддоме, – рассказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк, вручая «метрику» родителям.

Как пояснил начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Александр Чурсин, свидетельства о рождении в отдельных роддомах Украины выдают уже второй год. В Харьковской области первыми на новую систему перешли городские роддома. Активно внедрять услугу в областных учреждениях здравоохранения начали в конце 2016-го.

– Всего выдано более 5 тысяч свидетельств о рождении. Дальше мы будем развивать услугу и вместе со свидетельством выдавать справки о регистрации места жительства. Услуга необязательная – по желанию родителей, – рассказал Александр Чурсин.

И эта услуга – абсолютно бесплатная, уточнила и.о. начальника Управления здравоохранения обладминистрации Галина Сироштан.

– К роженице обращается социальный работник, и вместе они решают: согласна ли мама, чтобы ребенку выдали свидетельство о рождении сразу в роддоме. 99,9% женщин соглашаются на такую услугу, чтобы не тратить свое время на оформление документов, а уделить внимание ребенку, – отметила Галина Сироштан.

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