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Под Харьковом выявлен еще один очаг заболеваемости африканской чумой свиней

Под Харьковом выявлен еще один очаг заболеваемости африканской чумой свиней
11 января во дворе у жителя с.Белаши Дергачевского района погибло одно животное.
Хозяин обнаружил в своем частном хозяйстве труп свиньи, о чем сообщил в Госпродпотребслужбу Дергачевского района. Согласно результатам лабораторных исследований, было обнаружена ДНК вируса АЧС, сообщается в оперативной сводке на сайте Харьковской облгосадминистрации.

На территории с. Белаши (18 дворов) с 12 января установлен карантин, определены соответствующие зоны проведения карантинных и противоэпизоотических мероприятий:

- I-й радиус - 3 км: ушиб и сжигание свиней на территории Дергачевского городского совета,
- II-й радиус - 3-5 км: забой свиней без права вывоза, но с разрешением на переработку;
- III-й радиус - 5-20 км: противоэпидемиологический надзор с запрещением вывоза свиней).

При участии Нацполиции и Госпотребслужбы в Харьковской области обеспечены карантинно-дезинфекционные барьеры на основных автодорогах. Проводится работа по обустройству ветеринарно-полицейского поста.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 15 человек и 3 единицы техник

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