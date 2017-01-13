Под Харьковом выявлен еще один очаг заболеваемости африканской чумой свиней

11 января во дворе у жителя с.Белаши Дергачевского района погибло одно животное.

Хозяин обнаружил в своем частном хозяйстве труп свиньи, о чем сообщил в Госпродпотребслужбу Дергачевского района. Согласно результатам лабораторных исследований, было обнаружена ДНК вируса АЧС, сообщается в оперативной сводке на сайте Харьковской облгосадминистрации.На территории с. Белаши (18 дворов) с 12 января установлен карантин, определены соответствующие зоны проведения карантинных и противоэпизоотических мероприятий:- I-й радиус - 3 км: ушиб и сжигание свиней на территории Дергачевского городского совета,- II-й радиус - 3-5 км: забой свиней без права вывоза, но с разрешением на переработку;- III-й радиус - 5-20 км: противоэпидемиологический надзор с запрещением вывоза свиней).При участии Нацполиции и Госпотребслужбы в Харьковской области обеспечены карантинно-дезинфекционные барьеры на основных автодорогах. Проводится работа по обустройству ветеринарно-полицейского поста.В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 15 человек и 3 единицы техник