Харьков

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В Харькове должны переименовать еще один проспект

В Харькове должны переименовать еще один проспект
Петиция о переименовании проспекта Героев Сталинграда в проспект Мирослава Мыслы набрала необходимое для рассмотрения мэрией количество голосов.
Запегистрирована петиция была 1 ноября 2016 года. На утро 13 января 2017 года ее подписало 5307 человек.

«Процесс декоммунизации в Харькове почти завершен, однако в городе еще остался такой объект топонимики, который подпадает под действие законов о декоммунизации: пр. Героев Сталинграда. Предлагаю переименовать пр.Героев Сталинграда в честь Мирослава Мыслы – выпускника ХНУ им. Каразина, бойца 93 ОМБр, который героически погиб на Луганщине», – говорится в петиции.

Отметим, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.

Справка
Мирослав Мысла – младший лейтенант, командир взвода отдельной сводной штурмовой роты «Карпатская Сечь» 93-й ОМБр, член Провода ВОО «Сокол», до революции 2013-2014 гг. проживал в с.Волохов Яр Чугуевского района. Родился в 1992 г. Погиб 2 октября 2016 г. в бою у поселка Крымское Луганской области.

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