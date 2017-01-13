В Харькове должны переименовать еще один проспект

Петиция о переименовании проспекта Героев Сталинграда в проспект Мирослава Мыслы набрала необходимое для рассмотрения мэрией количество голосов.

Справка

Мирослав Мысла – младший лейтенант, командир взвода отдельной сводной штурмовой роты «Карпатская Сечь» 93-й ОМБр, член Провода ВОО «Сокол», до революции 2013-2014 гг. проживал в с.Волохов Яр Чугуевского района. Родился в 1992 г. Погиб 2 октября 2016 г. в бою у поселка Крымское Луганской области.

Запегистрирована петиция была 1 ноября 2016 года. На утро 13 января 2017 года ее подписало 5307 человек.«Процесс декоммунизации в Харькове почти завершен, однако в городе еще остался такой объект топонимики, который подпадает под действие законов о декоммунизации: пр. Героев Сталинграда. Предлагаю переименовать пр.Героев Сталинграда в честь Мирослава Мыслы – выпускника ХНУ им. Каразина, бойца 93 ОМБр, который героически погиб на Луганщине», – говорится в петиции.Отметим, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.